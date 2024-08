Walldürn. (jam) Einen "naturverbundenen, biologisch abbaubaren Freizeitspaß für die ganze Familie" verspricht der landwirtschaftliche Betrieb Stolz ab dem Sonntag: Dann nämlich öffnet zum ersten Mal in diesem Jahr das Walldürner Maislabyrinth. Auf rund 20.000 Quadratmetern Ackerfläche warten wieder allerlei Gänge und Sackgassen darauf, abgeschritten zu werden.

Voraussichtlich bis 8. September haben alle Wagemutigen Zeit, jeden Winkel des Irrgartens zu erkunden. Gelegenheit dazu gibt es mittwochs und freitags von 13 bis 18 Uhr sowie samstags und sonntags von 10 bis 18 Uhr in der Altheimer Straße 3. Wie gewohnt bietet die Familie Stolz an den Sonntagen Kaffee und Kuchen. An allen anderen Tagen können Besucher ihr eigenes Essen auf den Sitzgelegenheiten außerhalb des Labyrinths verzehren.

Fast hätte das Unwetter vom 19. Juli der Familie Stolz einen Strich durch die Rechnung gemacht: Heftiger Sturm und Hagel hatten den Mais schwer in Mitleidenschaft gezogen. "Nach kräftigem Arbeitseinsatz in den letzten Julitagen ist alles wieder so weit hergerichtet, so dass das Labyrinth begehbar ist", teilt die Familie Stolz mit. Die Maisstängel stehen wieder weitestgehend aufrecht, so dass der Irrgarten zwar unüberschaubar, aber natürlich nicht unüberwindbar bleibt.

Traditionell versteckt die Familie Stolz in ihrem Labyrinth verschiedenfarbige Stempel und Stationen – diesmal zum Thema "Unser Obst". Besucher können einen Laufzettel ausfüllen und am Ende der Saison mit etwas Glück einen Preis gewinnen. Der Eintrittspreis beträgt 3 Euro pro Person.