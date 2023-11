Altheim. (RNZ) In 34 Jahren kommunalpolitischer Arbeit hat Lothar Weber die Entwicklung Altheims maßgeblich mitgeprägt. Die Umsetzung zahlreicher örtlicher Maßnahmen fällt in die Zeit, als er im Ortschaftsrat, als Ortsvorsteher und als Gemeinderat Verantwortung trug. Weit über die Grenzen seiner Heimatgemeinde hinaus war er eine bekannte und geschätzte Persönlichkeit. Am Freitag ist Lothar Weber im Alter von 88 Jahren gestorben.

In Erinnerung wird sein unermüdliches Engagement zum Wohl der Altheimer Bevölkerung bleiben. In seine Amtszeit als Ortsvorsteher von 1973 bis 1999 fallen Projekte wie das Neubaugebiet "Gütleinsäcker", die Friedhofserweiterung mit Errichtung einer Friedhofskapelle, der Endausbau von Schaf- und Hofäcker, der Bau des Bundeswehrdepots, der Geländeerwerb zur Umsiedlung der Firma Perga, die Weiterentwicklung der Dorfsanierung, der Bau einer Kläranlage, der Ausbau der Schulstraße, die Errichtung des Naherholungsgebiets Noledorn, die Gestaltung des Dorfplatzes und der Bau der Kirnauhalle.

Von 1965 bis 1971 gehörte Lothar Weber dem Gemeinderat der damals noch selbstständigen Gemeinde Altheim an. Nach der Gemeindereform vertrat er die Interessen Altheims im Gemeinderat der Stadt Walldürn.

Daneben gehörte Lothar Weber über 15 Jahre dem Kreistag des Neckar-Odenwald-Kreises an. Während dieser Zeit hat der Landwirtschaftsmeister das "Bild und Gesicht von Altheim geprägt und ihm seinen Stempel aufgedrückt", attestierte ihm der damalige Bürgermeister Karl-Heinz Joseph bei der Verabschiedung als Kommunalpolitiker. Ebenfalls 15 Jahre lang übte Lothar Weber das Amt des Aufsichtsratsvorsitzenden der Volksbank Franken aus.

Seine Sangesfreude, sein größtes Hobby, führte ihn in jungen Jahren als aktiven Sänger zum Kirchenchor und Männergesangverein, dem er viele Jahrzehnte seine Stimme lieh. Vor allem dem Kirchenchor, den er über 34 Jahre als Vorsitzender leitete, galt sein größtes Engagement. Daneben waren das Malen und die Pflege des Gartens weitere Hobbys. Auch als Lothar Weber nicht mehr in Sachen Kommunalpolitik zuständig war, interessierte er sich dennoch weiterhin für das örtliche Geschehen.