Von Ralf Scherer

Walldürn. "Man muss strunzblöd sein, wenn jemand so etwas hinbaut", schimpft ein Lkw-Fahrer unüberhörbar, als er am Mittwochmorgen bei heruntergelassenem Fenster versucht, seinen Brummi durch die enge Fahrspur des neuen Kreisverkehrs in der Buchener Straße zu manövrieren. Genervt steigt der Mann aus, schaut sich die rot-weißen Pylonen aus verschiedenen