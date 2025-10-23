Walldürn. (pm) Die Hauptstraße in der Walldürner Innenstadt wird ab Montag, 27. Oktober, im Abschnitt zwischen dem Rathaus und dem Heimatmuseum für voraussichtlich vier Wochen für den Fahrzeugverkehr voll gesperrt. Fußgänger können die Baustelle passieren, teilen die Stadtwerke mit.

Sie verlegen dort nach eigenen Angaben ein Leerrohr. "Es wird alles Notwendige veranlasst, um die Arbeiten zügig und sauber durchzuführen und die Einschränkungen und Behinderungen für Sie möglichst gering zu halten", heißt es in der Ankündigung der Sperrung.