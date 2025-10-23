Donnerstag, 23. Oktober 2025

Walldürn

Hauptstraße für vier Wochen gesperrt

Kein Durchkommen für Fahrzeuge zwischen dem Rathaus und dem Heimatmuseum.

23.10.2025
Symbolfoto: dpa

Walldürn. (pm) Die Hauptstraße in der Walldürner Innenstadt wird ab Montag, 27. Oktober, im Abschnitt zwischen dem Rathaus und dem Heimatmuseum für voraussichtlich vier Wochen für den Fahrzeugverkehr voll gesperrt. Fußgänger können die Baustelle passieren, teilen die Stadtwerke mit.

Sie verlegen dort nach eigenen Angaben ein Leerrohr. "Es wird alles Notwendige veranlasst, um die Arbeiten zügig und sauber durchzuführen und die Einschränkungen und Behinderungen für Sie möglichst gering zu halten", heißt es in der Ankündigung der Sperrung.

