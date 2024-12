Walldürn. (adb) Die Deutsche Meisterschaft im Freestyle-Fußball fand am Samstag statt – zum ersten Mal in Walldürn. Viele Zuschauer, aber auch die Sportler selbst genossen spannende Stunden in mitreißender Atmosphäre im "Haus der offenen Tür". Erfreulich: Organisator und Lokalmatador Chris Bennet Bröker verteidigte seinen Titel.

Der Tag begann mit Qualifikationsrunden, wobei schon hier