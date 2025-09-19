Freitag, 19. September 2025

Fischsterben im Gottersdorfer See bleibt mysteriös

Das Ergebnis der Schlammprobe war unauffällig. Die Stadtverwaltung prüft verschiedene Möglichkeiten zur Stabilisierung der Wasserqualität.

19.09.2025
Der Gottersdorfer See soll noch bis Ende des Monats belüftet werden. Um den Sauerstoffgehalt dauerhaft auf einem für den Fischbestand notwendigen Niveau halten zu können, prüft die Stadtverwaltung zurzeit verschiedene Möglichkeiten. Foto: Ralf Scherer

Von Ralf Scherer

Walldürn/Gottersdorf. Während die Ursache für die starke Algenbildung im Gottersdorfer See Ende August nach Angaben von Bürgermeister Meikel Dörr noch nicht abschließend geklärt ist, zeichnet sich inzwischen ab, wie viel Geld die Stadt für die Maßnahmen zur Sauerstoffanreicherung ausgeben muss.

Wie der Rathauschef am Dienstag in der Sitzung des

Ralf Scherer
