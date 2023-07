> "Jazz ’n’ more", Buchen: Eine Stadt, eine Nacht und sieben Live-Bands – so lässt sich das Musik-Event am Freitagabend ab 20 Uhr in der Buchener Innenstadt treffend umschreiben. Die sieben Bands zeigen die Vielfalt der Jazz-, Blues-, Pop- und Rock-, Flamenco-, Latin- und

> "Jazz ’n’ more", Buchen: Eine Stadt, eine Nacht und sieben Live-Bands – so lässt sich das Musik-Event am Freitagabend ab 20 Uhr in der Buchener Innenstadt treffend umschreiben. Die sieben Bands zeigen die Vielfalt der Jazz-, Blues-, Pop- und Rock-, Flamenco-, Latin- und Swing-Musik. Im Gasthaus "Zum Schwanen" spielen "Basement Tunes". "Acoustic Open" sind im Hotel-Restaurant "Reichsadler" am Start. Die Violinistin Zhanna alias "ViOLiNia" bietet ihr Soloprogramm im "Brunnencafé" dar. "4 to the bar" sind im "Alten Milchhäusle" zu hören.

Im Hotel-Restaurant "Prinz Carl" spielt das Septett "Debora and the Jazzmen". Für gute Unterhaltung im "Waldeck" sorgt ab 21 Uhr die "Monkeyman Band". In der "Schüttelbar" wird das Ensemble "NeoMore+" für Stimmung sorgen. Der Eintritt für alle beteiligten Kneipen beträgt 9 Euro. Eintrittskarten sind im vergünstigten Vorverkauf in der Tourist-Information Buchen zum Preis von 7 Euro erhältlich.

> Goldener Mai, Buchen: Das Einkaufsfest der Region bietet am Samstag und Sonntag bei einem Bummel durch die idyllische Altstadt ein vielfältiges Angebot der Fachgeschäfte und Marktkaufleute sowie ein attraktives Rahmenprogramm für die Besucher. Abwechslungsreiche Darbietungen auf der Show-Bühne vor dem Alten Rathaus, die neuesten Modelle auf dem Automobilmarkt, Köstlichkeiten von Vereinen und ortsansässigen Metzgereien sowie Liebhaberstücke beim Flohmarkt werden angeboten.

Für die kleinen Gäste kommt das Kindertheater in die Stadtbücherei und in der Marktstraße gibt es Ballonkunstwerke zu bestaunen. Außerdem hat das Teddybären-Krankenhaus in der Vorstadtstraße geöffnet. Die Fachgeschäfte haben am Samstag von 9 bis 18 Uhr und am Sonntag von 13 bis 18 Uhr geöffnet.

> Frühlingsmarkt im Kaiserhof, Walldürn: Der Förderverein Museum "Zeit(T)räume" veranstaltet am Freitag von 13 bis 20 Uhr und Samstag von 12 bis 18 Uhr erstmals einen Frühlingsmarkt. Unter dem Motto "Frühlings(T)räume im Kaiserhof" dürfen sich die Besucher im Hof und in der Scheune des Museums "Zeit(T)räume" in der Unteren Vorstadtstraße 45 auf Kunsthandwerk, frühlingshaft Dekoratives, raffinierte Accessoires, vielerlei Leckereien und ein attraktives Rahmenprogramm mit Schautanz und Musik freuen. Abgerundet wird der Frühlingsmarkt mit einem weiteren Konzert aus der Veranstaltungsreihe "Live im Kaiserhof". Die Band "Vocustic" gibt am Samstag um 20 Uhr handgemachte Musik zum Besten.

> Blumenmarkt, Mosbach: Frühlingsduft und ein Farbenmeer gibt es beim Blumenmarkt mitten in Mosbach. Am Samstag verwandelt sich die Stadt von 9 bis 16 Uhr in ein buntes Farbenmeer voller Frühlingsboten, blühenden Topfpflanzen, duftenden Kräutern, Stauden und Raritäten. Auch Schmückendes wie Pflanzgefäße und Dekorationen für drinnen und draußen erwartet die Besucher rund um Marktplatz und Stiftskirche. Für die Gaumenfreuden zu Hause gibt es Liköre, Essige, französische Salami, Minikäse und Gewürze oder direkt zum Verzehr vor Ort zahlreiche weitere Leckereien.

> Familientag, Schwarzach: Der Wildpark-Förderverein lädt am Sonntag zum Familientag in den Wildpark ein. Von 11 bis 17 Uhr gibt es Kulinarisches und tierische Highlights für alle Besucher. Kutschfahrten durch den Wildpark, Tierkostüme und interessante Fotos mit Mensch und Tier sowie Führungen durch den Wildpark sind nur ein Teil des Programmes. Etliche Marktstände und gutes Essen u. a. vom Wildparkgrill runden das Angebot des attraktiven und kostengünstigen Naherholungszieles für die ganze Familie ab.

> Schlossbergspiele, Boxberg: Vor genau 500 Jahren wurde in Boxberg die damals größte Burg im Main-Tauber-Kreis niedergebrannt. Aus diesem Grund haben sich viele Theaterfreunde aus der Gegend und die Stadt Boxberg zusammengetan, um ein historisches Theaterstück auf dem Schlossberg auf die Beine zu stellen. Das Stück ist an historische Tatsachen angelehnt, aber auch mit künstlerischer Freiheit zu einem aufführungsreifen Stück weiterentwickelt. Gespielt wird am Freitag und Samstag sowie am 12. und 14. Mai jeweils um 19 Uhr auf dem Schlossberg in Boxberg. Der Kartenvorverkauf erfolgt über das Bürgerbüro der Stadt Boxberg, Tel. 07930/6050. Mehr Informationen unter: www.schlossberg-spiele.de

> Familientag auf dem Smart Pfad: Die Joachim-und-Susanne-Schulz-Stiftung lädt am Sonntag zum Wandertag auf dem Smart Pfad mit Pop-Up-Aktionen an den Stationen "Unter dem Brunnen” und "Rehm" in Mudau und der Station "Hirtenquell” in Ünglert ein. Hier darf von 11 bis 17 Uhr gesprungen, gebastelt und experimentiert werden. Zusätzlich gibt es auf dem Weg von Mudau nach Ünglert eine Schnitzeljagd (Startpunkt "Unter dem Brunnen") mit Suchaufgaben und Rätsel, bei der Wissen über Umwelt und Natur mit Bewegung, Spiel und Spaß verbunden wird.