Donnerstag, 04. September 2025

zurück
Walldürn

Exhibitionist im Wald gesichtet

Ein Mann hat sich am Märzenbrünnlein ungebührlich verhalten. Die Polizei sucht Zeugen.

04.09.2025 UPDATE: 04.09.2025 16:49 Uhr 19 Sekunden
Symbolfoto: dpa

Walldürn. (pol) Die Polizei sucht nach Zeugen, denen im Walldürner Wald ein Mann aufgefallen ist, der sich exhibitionistisch verhalten hat. Der etwa 50- bis 60-Jährige wurde am Donnerstagmorgen im Umfeld der Kapelle am Märzenbrünnlein und an einer Klimmzugstange am Waldrand gesichtet.

Dabei soll er mit heruntergelassener Hose an seinem Geschlechtsteil manipuliert haben. Der Mann mit heller Hautfarbe und kurzen Haaren soll nach Angaben der Polizei circa 1,78 Meter groß und schlank sein. Er trug vermutlich eine kurze blaue Hose.

Das Polizeirevier Buchen nimmt Hinweise unter Telefon 06282/926660, entgegen.

