Walldürn. (rüb) Es war ein Schock für die Anwohner und für die Mitarbeiter der Volksbank Franken, als der Drive-in-Geldautomat in der Otto-Hahn-Straße gegen 3.30 Uhr in der Nacht des 26. Februar von unbekannten Tätern gesprengt wurde. Von den Übeltätern fehlt weiter jede Spur, aber eines ist inzwischen klar: Viel Freude werden sie an der Beute ihres Raubzugs nicht haben. "Das erbeutete Geld

