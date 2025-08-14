Donnerstag, 14. August 2025

zurück
Walldürn

Entwarnung für den See

Die Wasserproben zeigen, dass ohne Gefahr gebadet werden kann.

14.08.2025 UPDATE: 14.08.2025 04:00 Uhr 18 Sekunden
Foto: Janek Mayer

Walldürn. (jam) In den sozialen Medien wird vor Blaualgen am Gottersdorfer See gewarnt. Die Stadt Walldürn hat dies am Dienstag zum Anlass genommen, um sich ein Bild vor Ort zu machen. Stadtbauamtsleiter Christian Berlin entnahm sogar Wasserproben – und kann Entwarnung geben.

"Die Messung heute Morgen ergab einen guten Sauerstoffgehalt im See", teilte Pressesprecherin Sina Berberich am Mittwoch der RNZ mit. Hinweisschilder sollen dennoch vorübergehend auf etwaige Gefahren aufmerksam machen. Einige Blaualgen produzieren Giftstoffe, die für Menschen eine Gesundheitsgefahr darstellen.

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Janek Mayer
zuständiger Redakteur für Walldürn
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.