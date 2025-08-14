Walldürn. (jam) In den sozialen Medien wird vor Blaualgen am Gottersdorfer See gewarnt. Die Stadt Walldürn hat dies am Dienstag zum Anlass genommen, um sich ein Bild vor Ort zu machen. Stadtbauamtsleiter Christian Berlin entnahm sogar Wasserproben – und kann Entwarnung geben.

"Die Messung heute Morgen ergab einen guten Sauerstoffgehalt im See", teilte Pressesprecherin Sina Berberich am Mittwoch der RNZ mit. Hinweisschilder sollen dennoch vorübergehend auf etwaige Gefahren aufmerksam machen. Einige Blaualgen produzieren Giftstoffe, die für Menschen eine Gesundheitsgefahr darstellen.