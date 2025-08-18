Montag, 18. August 2025

Plus Walldürn

Elli Müller feierte ihren 100. Geburtstag

Ihr Lebenswerk ist ein Stück Zeitgeschichte: Feriengäste, Pilger und Studenten fanden bei ihr in Walldürn ein Zuhause auf Zeit.

18.08.2025 UPDATE: 18.08.2025 04:00 Uhr 3 Minuten, 1 Sekunde
100. Geburtstag von Elli Müller in Walldürn: Das Bild zeigt die Jubilarin Elli Müller zusammen mit (v.l.) Pater Josef Bregula, Tochter Martina, Tochter Cornelia, Tochter Maria Brigitta und Bürgermeister Meikel Dörr. Foto: Bernd Stieglmeier

Walldürn. (Sti.) Ihren 100. Geburtstag feierte am Samstag Elli Marie Müller aus Walldürn im Kreise ihrer Familie und Verwandten sowie zahlreicher Freunde und Bekannten im Restaurant "Beuchertsmühle" im Walldürner Marsbachtal.

Die Jubilarin wurde am 16. August 1925 in Heidelberg geboren, wuchs in Laudenberg auf, und nach dem Besuch der dortigen Volksschule absolvierte sie ihr

