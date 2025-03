Einkaufen, bummeln und genießen kann man in der Wallfahrtsstadt beim „Dürmer Frühling“. Am Sonntag, 30. März, verwandelt sich die Innenstadt von 13 bis 18 Uhr in ein blühendes Paradies voller Genüsse, Unterhaltung und frühlingshafter Entdeckungen. Foto: Tanja Radan