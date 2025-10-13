Montag, 13. Oktober 2025

Plus Walldürn

Ein "Oscar" für 100 Jahre Löwenlichtspiele

... gab es beim Festakt für Kinobetreiber Nenad Tomasinjak. Dazu einen Rückblick in die Kino-Geschichte.

13.10.2025 UPDATE: 13.10.2025 04:00 Uhr 4 Minuten, 7 Sekunden
Einen „Oscar“ zum Jubiläum „100 Jahre Löwenlichtspiele Walldürn“ gab es beim Festakt für Kinobetreiber Nenad Tomasinjak. Foto: Dörr

Von Joachim Dörr

Walldürn. Einen "Oscar" zum Jubiläum "100 Jahre Löwenlichtspiele Walldürn" gab es beim Festakt für Kinobetreiber Nenad Tomasinjak. Seine Freude war groß, ist doch das Kino nach wie vor seine Leidenschaft. Eingestimmt wurden die zum offiziellen Festakt "100 Jahre Löwenlichtspiele" zahlreich erschienenen Gäste in der Löwen-Lounge des Walldürner Kinos mit dem

