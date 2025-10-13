Ein "Oscar" für 100 Jahre Löwenlichtspiele
... gab es beim Festakt für Kinobetreiber Nenad Tomasinjak. Dazu einen Rückblick in die Kino-Geschichte.
Von Joachim Dörr
Walldürn. Einen "Oscar" zum Jubiläum "100 Jahre Löwenlichtspiele Walldürn" gab es beim Festakt für Kinobetreiber Nenad Tomasinjak. Seine Freude war groß, ist doch das Kino nach wie vor seine Leidenschaft. Eingestimmt wurden die zum offiziellen Festakt "100 Jahre Löwenlichtspiele" zahlreich erschienenen Gäste in der Löwen-Lounge des Walldürner Kinos mit dem