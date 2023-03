Walldürn. (RNZ) "Auch für dieses Jahr haben wieder viele geistliche Würdenträger ihr Kommen zugesagt, um [...] in Walldürn die heilige Eucharistie zu feiern." Pater Bregula, der Walldürner Wallfahrtsleiter, ist sichtlich zufrieden damit, dass seine Seelsorgeeinheit den Pilgern und Walldürner Gläubigen in dieser Wallfahrtssaison ganze 14 Pontifikalämter anbieten kann. Höhepunkt dürfte einmal mehr der Große Blutfeiertag am 15. Juni werden. Erzbischof Stephan Burger lässt es sich erneut nicht nehmen, dieses besondere Fest mit den Pilgern zu feiern.

Doch nicht nur in der "Kanzel", sondern im gesamten Kirchenschiff rechnet Walldürns Stadtpfarrer mit regem Besuch: "Zahlreiche Pilgergruppen haben sich bereits für bestimmte Tage angekündigt. Wir freuen uns aber auch über weitere Anmeldungen von Gruppen, die wir gerne bestmöglich in die Gottesdienstordnung der Wallfahrtssaison integrieren wollen."

Bregula blickt voller Optimismus einer Wallfahrtszeit entgegen, die nicht mehr von der Corona-Krise ausgebremst wird: Bregula: "Wir dürfen erwarten, dass die Wallfahrt 2023 nach den pandemiebedingten Einschränkungen der letzten Jahre nun wieder im gewohnten Rahmen durchgeführt werden kann."

Laut Wallfahrtsleiter Josef Bregula (schwarzes Gewand) haben sich bereits zahlreiche Pilgergruppen zur Hauptwallfahrtszeit nach Pfingsten angekündigt. Foto: Marcel Ditrich

Vor der Hauptwallfahrtszeit

> Eröffnung der Wallfahrtssaison (Sonntag, 30. April): 9.30 Uhr Eröffnungsgottesdienst der Wallfahrtssaison und Hochamt für die Pfarrgemeinde.

> Wallfahrtstag der Kommunionkinder des Dekanats Mosbach-Buchen (Sonntag, 13. Mai): 10.30 Uhr Hochamt mit den Erstkommunionkindern nur mit Anmeldung; anschließend Programm für die Kinder.

> Hochfest Christi Himmelfahrt ( Donnerstag, 18. Mai): 8 Uhr und 9.30 Uhr Hochamt für die Pfarrgemeinde und Pilger.

> ...