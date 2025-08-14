Bundeswehr will noch mehr Nachwuchs werben
Drei Tage "Leben im Felde" soll für Berufe beim Walldürner Logistikbataillon 461 begeistern. Was erwartet Interessenten im Camp?
Walldürn. (jam) Die Bundeswehr meldet bundesweit steigende Bewerberzahlen. Das Interesse junger Menschen an einer Karriere in Uniform ist so hoch wie seit Jahren nicht mehr – zum einen aufgrund der angespannten internationalen sicherheitspolitischen Lage, zum anderen wohl wegen der jüngsten Job-Offensiven. Um weiteren Nachwuchs will die Bundeswehr unter anderem vom 15. bis 17. September in
