Donnerstag, 14. August 2025

Plus Walldürn

Bundeswehr will noch mehr Nachwuchs werben

Drei Tage "Leben im Felde" soll für Berufe beim Walldürner Logistikbataillon 461 begeistern. Was erwartet Interessenten im Camp?

14.08.2025 UPDATE: 14.08.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 19 Sekunden
Stabsfeldwebel Markus Gross (l.) und Hauptmann Philipp Drews wollen Nachwuchs für das Walldürner Logistikbataillon 461 gewinnen. Dabei zählen sie unter anderem auf die Zugkraft des militärischen Fuhrparks: Fahrzeuge wie der „Multi-2“ (Mechanisierte Umschlag-Lagerung-Transport-Integration) werden bei einem dreitägigen Camp vorgeführt und stehen zur Mitfahrt bereit. Foto: Janek Mayer

Walldürn. (jam) Die Bundeswehr meldet bundesweit steigende Bewerberzahlen. Das Interesse junger Menschen an einer Karriere in Uniform ist so hoch wie seit Jahren nicht mehr – zum einen aufgrund der angespannten internationalen sicherheitspolitischen Lage, zum anderen wohl wegen der jüngsten Job-Offensiven. Um weiteren Nachwuchs will die Bundeswehr unter anderem vom 15. bis 17. September in

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Janek Mayer
zuständiger Redakteur für Walldürn
