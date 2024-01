Walldürn. (Sch.) Zum Jahresbeginn übernimmt Dr. Annika Wälter die Zahnarztpraxis ihres Vaters Dr. Michael Stumpf in der Buchener Straße. Seit über 30 Jahren ist die Zahnarztpraxis fester Bestandteil der regionalen zahnmedizinischen Versorgung in und um Walldürn. Zusammen mit seiner Tochter und seiner Kollegin Carmela Celestino wurden seither viele zufriedene Patienten betreut. Zum Jahreswechsel zieht sich Dr. Michael Stumpf aus dem administrativen Geschäft zurück und übergibt die Inhaberschaft und Leitung der Zahnarztpraxis an seine Tochter.

"Es ist uns wichtig, dass unsere Patienten wissen, dass sich für sie in der zahnärztlichen Betreuung nichts ändert", stellt Dr. Wälter gemeinsam mit ihrem Vater heraus. Er und Carmela Celestino werden weiterhin wie gewohnt als Behandler in der Praxis tätig sein.

Als einen der Gründe für die Übergabe nennt Dr. Stumpf einige anstehende Investitionen. Er zeigt sich erfreut: "Gut, dass meine Tochter ihre eigenen Ideen verwirklichen kann und die Praxis weiterentwickelt. Altersbedingt möchte ich gerne etwas kürzertreten und mehr Zeit für die Familie und Enkelkinder haben. Ich bin froh, dass die Praxis in bewährter Tradition und in guten Händen zum Wohl meiner Patienten fortgeführt wird."

Auf einige Neuerungen dürfen sich die Patienten der Zahnarztpraxis Dr. Wälter in den nächsten Monaten freuen: Es werden digitale Prozesse zur Aufklärung und Anamnese eingeführt. Tabletcomputer rücken an die Stelle von Papierbögen und ermöglichen es den Patienten sogar, über die Homepage www.praxis-waelter.de ihre Anamnese bereits vorab von zuhause aus auszufüllen und der Praxis zu übermitteln.

Zudem können dort online von den Patienten auch die nächsten Termine verwaltet werden. Ein elektronisches Erinnerungssystem hilft den Patienten auf Wunsch, dass zukünftig keine Termine mehr verpasst werden.

Dr. Wälter entwickelt zudem den Schwerpunkt der "sanften Zahnmedizin" weiter, der sich auch insbesondere an Angstpatienten richtet. "Techniken wie etwa Lachgassedierungen oder Hypnose werden wir im Laufe der nächsten Monate als Mehrleistung einführen und unseren Patienten als zusätzliche Möglichkeit anbieten, einem Besuch bei uns noch entspannter entgegenzusehen", erklärt Dr. Wälter. Der Behandlungserfolg der Patienten stehe für das Praxisteam stets an erster Stelle – und das Wohlbefinden steht damit in direktem Zusammenhang, denn der Zahnarztbesuch darf nicht an der Angst vorm Zahnarzt scheitern. Das gesamte Team steht geschlossen hinter dieser Fokussierung und freut sich, ab Mitte Januar die Patienten in leicht verändertem Erscheinungsbild der Praxis begrüßen zu dürfen.