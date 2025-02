Von Ralf Scherer

Walldürn. Sie zogen und zerrten, setzten ab und wieder neu an, passten auf, dass nichts kippt oder herunterfällt: Als am vergangenen Montag fünf Männer einen Grabstein mit einem Hubwagen vorsichtig über den geschotterten Untergrund in Richtung Hauptweg bugsierten, reichte ihre Muskelkraft für den knapp eine Tonne schweren Betonkoloss gerade so aus.