Walldürn. (rjs) Nach dem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Miltenberger Straße Ende Oktober (siehe unten) ermittelt die Polizei gegen einen 19-Jährigen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung. Das hat Petra Rutz von der Pressestelle des Polizeipräsidiums Heilbronn auf Anfrage der RNZ bestätigt.

In der Wohnung des jungen Mannes im zweiten Obergeschoss des dreistöckigen Gebäudes war am 24. Oktober gegen 21.40 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Wegen der starken Rauchentwicklung räumten die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Walldürn das gesamte Mehrfamilienhaus und brachten die Bewohner ins Freie. Nachdem die Flammen gelöscht waren, mussten sechs der am Einsatz beteiligten Feuerwehrleute ärztlich untersucht werden.

Nach Angaben der Polizei stellte sich heraus, dass sie ebenso unverletzt geblieben waren, wie die Bewohner des Hauses. Den Schaden an dem Gebäude bezifferten die Ermittler am Tag nach dem Brand auf etwa 100.000 Euro.

Update: Mittwoch, 14. Dezember 2022, 18.02 Uhr

Mehrfamilienhaus wegen Brand evakuiert

Von Ralf Scherer

Walldürn. Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Miltenberger Straße ist am Montagabend ein Schaden in Höhe von rund 100 000 Euro entstanden. Als gegen 21.40 Uhr dichter Rauch aus der Wohnung eines 19-Jährigen im dritten Stockwerk des dreigeschossigen Gebäudes quoll, wählte der junge Mann den Notruf. Wenige Minuten später rückte die Freiwillige Feuerwehr Walldürn mit zehn Fahrzeugen und rund 40 Einsatzkräften an. Diese begannen sofort mit der Evakuierung der insgesamt zwölf Wohnungen und brachten nach Angaben der Polizei alle 13 Bewohner durch das Treppenhaus ins Freie. Dort übernahmen Einsatzkräfte verschiedener Organisationen des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) die Versorgung. Nachdem feststand, dass alle Bewohner unverletzt und wohlauf waren, wurden sie vorübergehend in den Räumen des nahegelegenen Geriatriezentrums St. Josef betreut.

Währenddessen verschafften sich Feuerwehrleute unter Atemschutz Zutritt zur Wohnung des 19-Jährigen und begannen mit den Löscharbeiten. Ein weiterer Löschtrupp bezog auf der Rückseite des Gebäudes Stellung. Weil auch nach mehr als einer halben Stunde noch immer Rauch aus einem der Fenster drang, kletterte ein Feuerwehrmann auf einer Leiter an der Außenfassade hinauf und riss den geschlossenen Rollladen herunter. Wenig später, gegen 22.50 Uhr, waren die Flammen schließlich gelöscht.

Weil das Gebäude nach dem Brand ohne Stromversorgung und alle Wohnungen durch die Rauchentwicklung beeinträchtigt waren, konnten die Bewohner die Nacht nicht in ihren eigenen vier Wänden verbringen. Die meisten von ihnen fanden kurzfristig eine private Unterkunft. Eine vierköpfige Familie übernachtete in einem Hotel.

Die Ursache für das Feuer ist noch unklar. Nach bisherigen Erkenntnissen war der 19-Jährige kurzzeitig nicht in seiner Wohnung, als das Feuer ausbrach. Die Ermittlungen wurden am Dienstag fortgesetzt. Neben drei Streifen der Polizei war am Montagabend das DRK mit einem Großaufgebot vor Ort. Ein Rettungswagen samt Notarzt aus Hardheim, die Walldürner Helfer-vor-Ort-Gruppe, die Schnelleinsatzgruppen aus Buchen und Höpfingen sowie der Organisatorische Leiter des Rettungsdiensts aus Mosbach standen bereit, um notfalls auch eine größere Zahl an Verletzten versorgen zu können.