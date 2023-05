Buchen. (rüb) Bei 12 Grad Celsius denkt man für gewöhnlich nicht an einen Freibadbesuch. In Buchen zog es an Christi Himmelfahrt aber doch zahlreiche Gäste ins Waldschwimmbad. Traditionell wurde die Freibadsaison mit dem Vatertags-Frühschoppen eröffnet. Auch wenn die Außentemperatur recht knackig war, wagten doch recht viele mutige Schwimmer den Weg ins kühle Nass.

Dieses war mit 21