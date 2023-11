Mosbach. (schat/stwe) "Wer hätte das gedacht?" – da wunderte sich auch RNZ-Fotograf Stefan Weindl, als er zu Wochenbeginn in der Waldexklave Michelherd unterwegs war. Auf seiner ausgiebigen Wandertour stellte er zur eigenen Überraschung fest, dass er sich bereits auf einer Höhe von 506 Metern über dem Meeresspiegel, aber eben immer noch auf der Gemarkung Mosbach aufhielt.

Im nördlichsten Zipfel der Großen Kreisstadt also, wo ganz in der Nähe – und kaum tiefer gelegen – die Gemarkungen von Limbach, Fahrenbach und eben Mosbach an einem Punkt zusammentreffen.

Dort, wo der noch sehr junge Seebach rund 250 Meter nach seiner Quelle inmitten der Wagenschwender Wiesen wieder im Wald verschwindet. Auch das Sportgelände des SV Wagenschwend ist hier nur noch wenige Hundert Meter entfernt, die Gemarkungsgrenze von Waldbrunn ist dann ebenfalls nicht mehr allzu fern.

"Besonders bei anhaltendem Regenwetter wie aktuell hat dieser Platz etwas Mystisches", findet Weindl. 14 Kilometer beziehungsweise rund vier bis fünf Stunden ist man zu Fuß vom Mosbacher Marktplatz (auf 156 Metern Seehöhe gelegen) bis an diese Stadtgrenze unterwegs, so seine Berechnung.

Auf rund 500 Metern Höhe könnte man dann am – derzeit gut gewässerten – Bächlein rasten, die Beine verdienterweise im kühlen Nass baumeln lassen. Und wäre erstaunlicherweise immer noch in Mosbach.