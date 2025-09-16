Dienstag, 16. September 2025

Plus Viele Baustellen, wenig Geld

Buchener Gemeinderat auf Baustellen-Tour

Von Schulhöfen bis Feuerwehrhaus: Bei der Rundfahrt des Gemeinderats zeigte sich die Vielfalt der Projekte – doch knappe Kassen bremsen die Umsetzung. 

16.09.2025 UPDATE: 16.09.2025 04:00 Uhr 3 Minuten, 51 Sekunden
Die Stadtrundfahrt des Gemeinderats führte zu 23 Stationen. Foto: Rüdiger Busch

Von Rüdiger Busch

Buchen. Wie vielfältig die Aufgabenbereiche einer Stadtverwaltung sind, wurde bei der Stadtrundfahrt des Buchener Gemeinderats am Samstagvormittag deutlich: Schulen, Parkplätze, Kindergärten, Friedhöfe, Baugebiete und Feldwege waren nur einige der Themen.

Zu Fuß und aus dem Bus heraus nahmen die Stadträte zahlreiche Baustellen in den Blick,

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Rüdiger Busch
Ressortleiter
zu unseren Autoren  
