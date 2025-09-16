Buchener Gemeinderat auf Baustellen-Tour
Von Schulhöfen bis Feuerwehrhaus: Bei der Rundfahrt des Gemeinderats zeigte sich die Vielfalt der Projekte – doch knappe Kassen bremsen die Umsetzung.
Von Rüdiger Busch
Buchen. Wie vielfältig die Aufgabenbereiche einer Stadtverwaltung sind, wurde bei der Stadtrundfahrt des Buchener Gemeinderats am Samstagvormittag deutlich: Schulen, Parkplätze, Kindergärten, Friedhöfe, Baugebiete und Feldwege waren nur einige der Themen.
Zu Fuß und aus dem Bus heraus nahmen die Stadträte zahlreiche Baustellen in den Blick,
