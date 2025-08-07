Donnerstag, 07. August 2025

zurück
Plus Versickernder Bach gibt Rätsel auf

Die Seckach ist verschwunden

Das Bachbett auf Höhe der Industriestraße ist trockengefallen. Der Bauhof staut das Gewässer für die Ursachenforschung.

07.08.2025 UPDATE: 07.08.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 34 Sekunden
Die Seckach ist aufgestaut, das Wasser wird per Rohrleitungen an der Versickerungsstelle vorbeigeleitet. Die Gemeinde Seckach und Bürgermeister Thomas Ludwig wollen sich nun auf die Ursachenforschung und die Schadensbehebung konzentrieren. Foto: Dominik Rechner

Seckach. (jam) Die Seckach ist verschwunden: Im Bereich der Industriestraße endet der Bach plötzlich, das Bett ist trockengefallen. Kleine Wirbel und Luftbläschen zeugten am Montagmorgen noch davon, welchen Weg das Wasser nimmt: Es fließt unter der Erde ab.

"Die ganze Region hier besteht unterirdisch aus großen Hohlräumen, in die immer wieder Wasser versickert", erklärt Bürgermeister

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Janek Mayer
zuständiger Redakteur für Walldürn
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.