Die Seckach ist verschwunden
Das Bachbett auf Höhe der Industriestraße ist trockengefallen. Der Bauhof staut das Gewässer für die Ursachenforschung.
Seckach. (jam) Die Seckach ist verschwunden: Im Bereich der Industriestraße endet der Bach plötzlich, das Bett ist trockengefallen. Kleine Wirbel und Luftbläschen zeugten am Montagmorgen noch davon, welchen Weg das Wasser nimmt: Es fließt unter der Erde ab.
"Die ganze Region hier besteht unterirdisch aus großen Hohlräumen, in die immer wieder Wasser versickert", erklärt Bürgermeister
