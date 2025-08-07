Seckach. (jam) Die Seckach ist verschwunden: Im Bereich der Industriestraße endet der Bach plötzlich, das Bett ist trockengefallen. Kleine Wirbel und Luftbläschen zeugten am Montagmorgen noch davon, welchen Weg das Wasser nimmt: Es fließt unter der Erde ab.

"Die ganze Region hier besteht unterirdisch aus großen Hohlräumen, in die immer wieder Wasser versickert", erklärt Bürgermeister