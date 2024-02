Von Barbara Nolten-Casado

Eberbach. Von 1998 bis 2000 absolvierte Christiane Glöckner-Lang ihr Vikariat in Eberbach. In den folgenden Jahren war sie Pfarrerin in Neckarzimmern, Zuzenhausen und Neckarbischofsheim. Seit 2017 ist sie Dekanin im Kirchenbezirk Kraichgau mit Dienstsitz in Sinsheim.

Zum 1. Januar 2024 hat sie nun zusätzlich die Vertretung des vakanten Bezirks Neckargemünd-Eberbach übernommen. Seitdem ist sie immer mittwochs in Eberbach im Dekanatsbüro am Leopoldsplatz anzutreffen. Am Freitag wird sie im Gottesdienst um 19 Uhr in der Michaelskirche von Landesbischöfin Dr. Heike Springhart offiziell zu ihrer neuen Aufgabe beauftragt.

Frau Glöckner-Lang, rund 25 Jahre nach Ihrer Vikariatszeit werden Sie künftig erneut regelmäßig in Eberbach anzutreffen sein. Welche Erinnerungen verbinden Sie mit Ihrer damaligen Zeit in der Stauferstadt?

Da gibt es viele persönliche schöne Erinnerungen: 1999 habe ich meinen Mann Christian in der Michaelskirche geheiratet. Unser erster Sohn wurde hier getauft. Gewohnt haben wir damals in einem Haus, das es gar nicht mehr gibt: im Martin-Luther-Haus in der Dr. Weiss-Straße, direkt über dem Kindergarten. Und dann die gute Zusammenarbeit mit den Kollegen in der Dienstgruppe.

Seit sieben Jahren sind Sie nun schon Dekanin. Welche Aufgaben beinhaltet dieses Amt?

Ich bin Dienstvorgesetzte für alle Hauptamtlichen im Bezirk, repräsentiere den Bezirk nach außen und leite ihn gemeinsam mit dem Bezirkskirchenrat. Dazu gehört eine Vielfalt von Aufgaben, vom Erstellen des Haushaltsplans bis hin zu dem der Gottesdienstpläne. Hinzu kommen Personalangelegenheiten und Strukturfragen, etwa wenn eine Fusion von Gemeinden ansteht oder der Gebäudebestand reduziert werden muss.

Welche neuen Aufgaben kommen mit der Vakanzvertretung im Bezirk Neckargemünd-Eberbach aus Sie zu?

2024 und 2025 werden ja Übergangsjahre sein, in denen die Fusion der beiden Kirchenbezirke Kraichgau und Neckargemünd-Eberbach vorbereitet wird. Die volle rechtliche Fusion erfolgt dann zum 1. Januar 2026. Dabei sehe ich meinen Auftrag darin, etwas Neues zu schaffen. Wir befinden uns in einer großen Umbruchsituation in der Kirche und müssen uns auf allen Ebenen neu aufstellen. Als erste in der Badischen Landeskirche trage ich den neuen Titel "Bezirksverbindende Dekanin".

Daraus leitet sich meine Aufgabe ab, beide Bezirke im Blick zu haben und für alle Teile gleich da zu sein. Für 2024 bedeutet das für mich doppelte Arbeit, sitze ich doch in allen Gremien beider Bezirke. Ab 2025 sollen die Gremien dann bereits vereinigt werden. Die derzeit doppelte Arbeit sollte durch das Aufgeben meines Gemeindeanteils von 30 Prozent als Pfarrerin in Sinsheim kompensiert werden. (Lacht.) Aber das klappt gerade gar nicht.

Bei so viel Strukturellem: Welches sind Ihre theologischen Schwerpunkte?

Die Ökumene ist mir sehr wichtig, sich anderen Konfessionen im Gespräch zu öffnen, einander kennenzulernen und auszuloten, was man gemeinsam machen und verantworten kann. Miteinander Christen sein, gerade in schwierigen Zeiten von Kirche. Als Zweites wäre da die Seelsorge. Und ich feiere sehr gerne Gottesdienste mit den Menschen.

Wie können Sie dies in Ihrem Amt als Dekanin verwirklichen?

Den ökumenischen Schwerpunkt kann ich immer verwirklichen, die Seelsorge leider nur noch zu einem kleinen Teil. Gottesdienste kann ich weiterhin im Rahmen meines Predigtauftrags im Bezirk feiern, in Eberbach etwa einmal im Monat.

Werden Sie auch Dekanin des neuen großen Kirchenbezirks sein?

Nach vollzogener Fusion der beiden Kirchenbezirke gibt es eine Kirchenwahl, bei der eine neue Bezirkssynode gewählt wird. Diese wählt dann die neue Dekanin. Ich werde mich zur Wahl stellen.

Wie wird der neue Kirchenbezirk heißen?

Ein Namensvorschlag liegt schon auf dem Tisch: "Neckar-Kraichgau" – da ist von den Namen beider Bezirke etwas drin. Aber die Synode darf auch noch weitere Vorschläge einreichen. Dienstsitz des Dekans bzw. der Dekanin wird Sinsheim, der des Schuldekans Neckargemünd sein.

Worin sehen Sie Ihre derzeit vorrangige Aufgabe?

In die Gemeinden fahren, schauen, wer wo ist, hinhören. Nicht mit einem fertigen Konzept kommen, sondern zusammen etwas Neues entwickeln.