Donnerstag, 14. August 2025

Plus Unterschefflenz

Seit 60 Jahren verheiratet

Maria und Anton Seidl aus Unterschefflenz feiern am heutigen Donnerstag Hochzeitstag. So begann ihre Liebesgeschichte.

14.08.2025 UPDATE: 14.08.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 25 Sekunden
Auf 60 Ehejahre blicken Anton und Maria Seidl zurück. Foto: kwb

Unterschefflenz. (kwb) Kennengelernt haben sie sich 1963 beim Kerwetanz in Fürth/Odenwald, und zwei Jahre später heirateten sie ebendort. 1976 zogen Maria und Anton Seidl ins eigene Heim nach Unterschefflenz, wo sie am heutigen Donnerstag mit Tochter und zwei Söhnen sowie mit drei Enkeln das Fest der Diamantenen Hochzeit feiern. Verschönert wird der Tag durch ein Ständchen des Blasorchesters

