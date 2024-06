Buchen. (tra) "Wu kimschd dann Du her?" – dieser oder ein ähnlicher Satz ist wohl vor vielen Jahrzehnten in einem Taxi in Kanada gefallen, in dem Walter Jaegle saß, der gerade aus dem Flugzeug gestiegen war, um dort seinen bekannten Schalensessel an den Mann zu bringen. Um es gleich vorwegzunehmen: Der Taxifahrer, der Jaegle durch Quebec chauffierte, kam aus Hainstadt.

Diese ungewöhnliche Begegnung hat Walter Jaegle, der mit großer Freude Mundartgedichte schreibt, im Sommer 2023 in geschliffenen Versen – und natürlich komplett auf Buchemerisch – festgehalten. Für sein Gedicht "Berch un Dahl kumme net zamme, odder Wu kimschd dann Du her?" bekam er 2023 eine lobende Erwähnung beim Mundartwettberwerb "Gnitzer Griffel", der vom Arbeitskreis Heimatpflege im Regierungsbezirk Karlsruhe ausgerichtet wurde.

Als er vom Mundartwettbewerb "Gnitzer Griffel" erfahren hatte, stelle Walter Jaegle Dr. Isabell Arnstein vom Mundartverein "Unsere Sprachheimat" die Geschichte und die Idee zum Gedicht vor. "Dann habe ich mich hingesetzt und das Gedicht einfach runtergeschrieben", erzählt er. "Man dichtet einfach so, wie man babbelt, das ist nicht schwer", blickt er bescheiden auf seine Verse.

Auf das Gedicht wurde vor einiger Zeit auch der "Badenkanal" aufmerksam, der es, untermalt mit Buchener Fotos und von Walter Jaegle eingesprochen, auf Youtube veröffentlichte. Das gelungene Video ist ein Beitrag in ostfränkischer bzw. Odenwälder Mundart.

Und hinter dem Gedicht verbirgt sich folgende Geschichte: "Der Taxifahrer und ich haben uns nett auf Englisch unterhalten, und ich merkte, dass er einen deutschen Akzent hatte", erinnert sich Walter Jaegle an die denkwürdige Fahrt in den 1970er Jahren. "In Kanada war für mich alles neu und riesig, ich bewunderte die Wolkenkratzer, und irgendwann meinte der Fahrer, dass er Deutschland gut kenne. "Kaum war’n mer aus dem Fluchplatz daus,war’n mir scho fascht per Du. Er kennt sich gut in Deutschland aus, dort wär’ er ab und zu", dichtete Jaegle dementsprechend.

Der Fahrer berichtete ihm, dass er schon seit zehn Jahren in Quebec sei, da er in Deutschland keine Arbeit gefunden hatte. "Vum Süde käm er, irchendwu, deß wer’n Sie gar net kenne, bei Heidelberch, net waid devu, mer ded’s de Odewald dort nenne." Da hatte es dann dem im Taxi sitzenden Jaegle dann doch "faschd die Schbrooch verschlaache".

Bei Eberbach gehe es links ab, erzählte der Fahrer, dann zum Winterhauch hoch und, wie Walter Jaegle dichtete, "glei druff ded dann Mudi kumme, ä Örtle wunnerbar, mit Fachwerkhäischli, Balke krumme, die schdäin faschd dausend Johr". Walter Jaegle hatte dann "s Maul net halde könne" und hatte "freiraus g’froochd", ob er "vielleicht ded Buche kenne, denn des wär’ glei denooch". Und so stellte sich dann heraus, dass der nette Taxifahrer aus "Heescht" kam.

Die beiden Männer tranken einen Kaffee, und am nächsten Tag besuchte Walter Jaegle den "Heeschter", dessen Frau übrigens aus Beerfelden kam, in seinem Zuhause in Quebec.

"Wir haben uns dann bis in die Nacht hinein gut unterhalten", berichtet Jaegle. Natürlich auf "Buchemerisch" und im "Heeschter" Dialekt, den übrigens die gesamte Familie des Fahrers sprach. "Die babbele, un des is wohr, mer konn’s jo fascht net glaabe, wie die in Heescht vor hunnerd Johr bam Schloss am Lange Grabe", hielt Jaegle dann im Gedicht fest.

Wer den schönen Beitrag zur Buchener Mundart lesen beziehungsweise anhören will, kann dies auf der Buchener Tafel am Mundartweg sowie auf der Homepage des Bezirksmuseums unter der Rubrik "Mundart" tun. Das Video zum Gedicht ist auf Youtube unter "Badenkanal" zu finden.