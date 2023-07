Das Motto der Turn- und Sportschau – "The show must go on" – im November bezog sich auch auf die Fortführung nach der langen Coronapause. Mit 2000 Euro war der Erlös so hoch wie lange nicht mehr. Und erstmals seit 2019 beschloss wieder ein Silvesterlauf mit 40 Teilnehmenden das Jahr. Mit diesem Bericht als Vorsitzende verabschiedete sich Fleck, kündigte aber an, den Verein noch zwei Jahre als Leiterin der Geschäftsstelle zu begleiten. "Idealerweise sollte ich im Frühjahr 2025 eine Nachfolge einarbeiten", hofft sie. Ihr besonderer Dank galt Christa Deschner, die während ihrer langen Krankenzeit die Geschäftsstelle mit hohem persönliche Einsatz am Laufen gehalten ...

Mit Tischtennis, Basketball und Leichtathletik beteiligten sich drei Abteilungen erfolgreich am Ferienprogramm der Stadt. Für eine vereinseigene Sportlerehrung gab es nach dem langen sportlichen Stillstand in den Jahren 2020 und 2021 keinen Bedarf. Der Aufstieg der Volleyballherren in die Verbandsliga und die Erfolge von fünf jungen Tischtennisspielern wurden daher in der Mitgliederversammlung 2022 entsprechend gewürdigt. Zur Sportlerehrung der Stadt war der Turnverein mit zwei Gold-, einer Silber- und 47 Bronzemedaillen bereits wieder gut aufgestellt.

Der Rückblick von Gisela Fleck auf das Jahr 2022 war noch stark geprägt von Corona. So hatte das "Jahr Eins" nach dem 175. Geburtstag des Vereins verhalten begonnen. Kein Silvesterlauf beendete traditionell das Jahr 2021 und die Sportlerinnen und Sportler waren bereits seit November in die vorgezogene Weihnachtspause verbannt worden. Die meisten Abteilungen pausierten auch im Januar noch, jeder Wiedereinstieg war mit pandemiebedingten Auflagen verbunden. Als letzte Gruppe nahmen die Kleinkinder im März das Training auf.

Von Peter Bayer

Eberbach. Vor 22 Jahren hatten sie Geschichte geschrieben, als sie zum ersten Vorsitzendentrio eines Eberbacher Sportvereins gewählt wurden. Am Dienstagabend schieden Gisela Fleck und Wolfgang Grimme aus ihren Ämtern aus. Zum Nachfolger wählten die 53 erschienenen Mitglieder Kayhan Isik, der neben Andreas Kohler den Verein führen wird. Eine Kandidatin als weitere gleichberechtigte Vorsitzende hatte im Vorfeld ihre Bereitschaft erklärt, konnte allerdings aus gesundheitlichen Gründen nicht erscheinen. Sie soll bei der Mitgliederversammlung im nächsten Jahr gewählt werden, damit das Vorsitzendentrio wieder komplett ist.

Die für ihre langjährige Mitgliedschaft Geehrten mit dem Ex-Vorsitzenden Wolfgang Grimme. Foto: Peter Bayer

Das Motto der Turn- und Sportschau – "The show must go on" – im November bezog sich auch auf die Fortführung nach der langen Coronapause. Mit 2000 Euro war der Erlös so hoch wie lange nicht mehr. Und erstmals seit 2019 beschloss wieder ein Silvesterlauf mit 40 Teilnehmenden das Jahr. Mit diesem Bericht als Vorsitzende verabschiedete sich Fleck, kündigte aber an, den Verein noch zwei Jahre als Leiterin der Geschäftsstelle zu begleiten. "Idealerweise sollte ich im Frühjahr 2025 eine Nachfolge einarbeiten", hofft sie. Ihr besonderer Dank galt Christa Deschner, die während ihrer langen Krankenzeit die Geschäftsstelle mit hohem persönliche Einsatz am Laufen gehalten hatte.

Mit den Worten "Ich sage nicht bye, bye Turnvereinsfreunde, ich sage das bessere deutsche Wort auf Wiedersehen", erklärte Wolfgang Grimme seine Bereitschaft, als Oberturnwart "zwei Schritte zurück zu gehen". Er sei mit Gisela Fleck nach Recherchen einer der drei Vorsitzenden mit der längsten Amtszeit in der TVE-Geschichte gewesen.

Erfreuliche Zahlen verkündete Gisela Fleck als Leiterin der Geschäftsstelle für das Jahr 2022. Einnahmen in Höhe von rund 199.000 Euro standen Ausgaben von 183.000 Euro gegenüber, was ein Plus von rund 16.000 Euro ergab. Auch die zweite Zahl war erfreulich. Sank die Mitgliederzahl in der Coronazeit auf etwas 1750, wogen in jüngster Zeit die Neueintritte die Austritte mehr als auf, so dass es inzwischen wieder rund 1900 Mitglieder sind – Tendenz steigend.

Wahlleiter Manfred Rebscher dankte den scheidenden Vorsitzenden für ihren langjährigen Einsatz und zeigte sich sehr zufrieden mit der Entwicklung.

Die anschließenden Wahlen brachten folgendes Ergebnis: Zum Vorsitzenden gewählt wurde Kayhan Isik, der auch als Trainer im Basketball aktiv ist. Da der dritte Posten nicht besetzt werden konnte, sicherten die bisherigen Vorsitzenden Gisela Fleck und Wolfgang Grimme in der Überbrückungszeit ihre Unterstützung zu. Neuer Oberturnwart ist Wolfgang Grimme. Das Amt des Schriftwarts teilen sich wie bisher Christa Deschner und Evi Kainz, als Kassenprüferinnen wieder gewählt wurden Yvonne Wagner und Birgit Gose.

Mit der Ehrung langjähriger Mitglieder (siehe Kasten) wartete auf Kayhan Isik dann gleich eine erfreuliche Aufgabe als neuer Vorsitzender.