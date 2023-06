Neckarelz. (cao) Mehr als fünf Monate sind seit den tödlichen Schüssen auf einen 46-Jährigen im Neckarelzer Erlenweg vergangen. Am Montagabend veröffentlichten Mosbacher Staatsanwaltschaft und Landeskriminalamt nun die Ergebnisse ihres Abschlussberichts: Mangels hinreichenden Tatverdachts wurden die Ermittlungen gegen die zwei Polizisten eingestellt.

Laut Staatsanwaltschaft und LKA haben sich die zum Tatzeitpunkt 22 und 23 Jahre alten Beamten nicht wegen Totschlags beziehungsweise der gefährlichen Körperverletzung im Amt schuldig gemacht: "Aufgrund des ermittelten Sachverhaltes war den Polizeibeamten kein strafbares Verhalten durch den Einsatz des Reizstoffgases oder durch die tödliche Schussabgabe vorzuwerfen", heißt es in der gemeinsamen Pressemitteilung. Die Einsatzkräfte seien mit einem unmittelbar bevorstehenden, lebensbedrohlichen Messerangriff konfrontiert worden. Zahlreiche Zeugen hätten das Verhalten des 46-Jährigen als "aggressiv und bedrohlich" beschrieben. Bis wenige Tage vor seinem Tod war der Mann stationärer in einer psychiatrischen Klinik behandelt worden.

"Nach dem mehrfach angedrohten Schusswaffengebrauch und dem erfolglosen Einsatz des Reizstoffgases standen den Polizeibeamten keine milderen Mittel zur Verfügung, um den Angriff mit der gleichen Sicherheit abzuwehren", sind die Mosbacher Staatsanwaltschaft und das LKA überzeugt. Sowohl der Einsatz des Pfeffersprays, das den Angreifer nicht stoppte, als auch die zwei tödlichen Schüsse in seine Brust seien aus Notwehr gerechtfertigt und "entsprachen zudem dem in der polizeilichen Ausbildung gelehrten Verhalten zur Abwehr von Angriffen in Notsituationen".