Von Caspar Oesterreich

Neckarelz. Der 13. Januar 2023 wird vielen Menschen in der Region noch lange in tragischer Erinnerung bleiben. Es war ein grauer, verregneter Freitagmittag, als die Polizei gegen 13 Uhr in den Neckarelzer Erlenweg gerufen wurde. Wenige Minuten später war ein 46-jähriger Mann tot.

Auf der Straße vor der Wohnung seiner Ex-Partnerin und den gemeinsamen zwei Kindern wurde er von einem jungen Polizisten mit zwei Kugeln erschossen, weil er wohl mit einem Messer in der Hand auf den Beamten losging. Während die Ermittlungen der Mosbacher Staatsanwaltschaft und des Landeskriminalamts (LKA) weiterhin andauern, hat sich nun die Schwester des Verstorbenen bei der Rhein-Neckar-Zeitung gemeldet.

In einer langen E-Mail und am Telefon schildert sie eindringlich die Leidensgeschichte ihres Bruders, der bereits seit Jahren in psychiatrischer Behandlung war. "Er war ein Mensch, welcher niemandem jemals etwas angetan hätte; wenn er auch oft laut sprach und/oder Bibeltexte predigte."

Er habe auf Kinder in der Nachbarschaft aufgepasst, für einen älteren Herrn eingekauft, mit diesem oft gegessen und Zeit verbracht. Vor drei Jahren nahm er seinen Bruder auf und pflegte ihn. "Letztes Jahr ist unser Bruder in seinen Händen gestorben. Ein Trauma! Selbst für einen Menschen im Gleichgewicht", schreibt die Schwester. "Die Beziehung mit der Mutter seiner Kinder ist gebrochen in dieser Zeit."

Seine Kinder seien der Anker in seinem von viel Trauer geprägten Leben gewesen. "Er tat alles, was irgendwie möglich war, mit seinen Kindern in Kontakt zu bleiben." Die Möglichkeit einer Erwerbsunfähigkeitsrente habe ihr Bruder ausgeschlagen, wollte er doch ins Leben zurück, um weiterhin für seine Kinder da zu sein und ihnen ein besseres Leben zu ermöglichen.

"Es war sein größtes Glück, als er endlich Arbeit fand. Fleißig und voller Hoffnung ging er darin auf. Ich sah ihn nicht mehr so positiv, seit er ein junger Mann war und berechtigte Hoffnung auf eine Fußballkarriere hatte", erzählt die Schwester.

Doch leider habe ihr Bruder seine Medikamente zu schnell abgesetzt, um bei der Arbeit effektiver zu sein, wie ihm gesagt worden sei. "Er glaubte, er könnte es jetzt schaffen, sich zu resozialisieren. Aber alles geriet außer Kontrolle." Menschen mit emotionalen Schwierigkeiten nur mit Medikamenten zu behandeln, könne nicht die Lösung sein, meint die Schwester des Verstorbenen.

Weniger als zwei Wochen vor seinem Tod wurde ihr Bruder aus dem Psychiatrischen Zentrum Nordbaden in Wiesloch entlassen. "Als er aus dem Krankenhaus kam, war er wieder allein mit der Situation." Ein paar liebe Nachbarn – speziell eine Nachbarin – bemühten sich, ihm zu helfen. Doch als ihm der Entzug des Besuchsrechts für seine Kinder drohte, verlor er endgültig die Kontrolle. "Das ging so schnell, dass man keine Chance hatte, einzugreifen."

Die Schwester meint: "Es eskalierte, die Polizei kam, es fielen Schüsse. Nicht in Beine oder Arme, sondern in Bereiche, die tödlich waren" und fragt: "Warum schickt man unerfahrene Polizisten in einen solchen Einsatz? Nun wird auch dieser Polizist mit einem Trauma leben müssen, wird wohl nie wieder der gleiche sein."

Noch belastender sei die Situation für die zwei Kinder. "Sie haben alles gesehen und starrten für Stunden von ihrer Wohnung aus auf die Leiche ihres Vaters. Konnten wir nicht verhindern, dass diese Menschen traumatisch schwer belastet oder gar verloren sind?"

Man habe jene Streife zuerst in den Erlenweg geschickt, die am nächsten dran war, sagt der Mosbacher Revierleiter Achim Küller. Nur eine Minute später traf auch der Dienstgruppenleiter ein. Für alle Beteiligten sei es ein schlimmes Erlebnis gewesen.

Nach Meinung der Schwester sollte daran gearbeitet werden, "Lösungen zu finden, nicht Menschen einfach in die Psychiatrie abzuschieben und dort – um sie still zu halten – einfach mit Medikamenten zu füttern. Man heilt niemanden damit!" Das "Problem" wurde damit nicht gelöst, "das ,Problem’ ist einfach nur tot und hinterlässt hässliche Spuren – Spuren, die zur nächsten Tragödie führen."

Belastend für die Angehörigen des 46-Jährigen ist die Tatsache, dass sie den Verstorbenen immer noch nicht beisetzen konnten. Der Leichnam sei zwar freigegeben, die Wohnung ihres Bruders aber weiterhin vom LKA versiegelt. "Ohne seine Ausweisdokumente können wir ihn aber nicht beerdigen und trauern."

Bei der Versiegelung handele es sich um eine übliche polizeiliche Maßnahme, die den Zutritt unbefugter Personen verhindern soll, erklärt der Mosbacher Staatsanwalt Thomas Zetsche. "Da die Erbfolge noch nicht geklärt ist, kann derzeit auch Familienangehörigen noch kein Zutritt gewährt werden." Das LKA sei aber bereits angewiesen worden, die persönlichen Gegenstände des Verstorbenen an das Nachlassgericht herauszugeben.

Die Ermittlungen dauerten aufgrund der insbesondere bei Tötungsdelikten gebotenen besonderen Sorgfalt noch an. "Insgesamt wurden 30 potenzielle Zeugen befragt, davon 13 Zeugen ausführlich vernommen. Zudem stehen noch Gutachten, insbesondere das endgültige Gutachten der rechtsmedizinischen Untersuchung aus", so Zetsche. Er geht davon aus, dass die Beweislage in den nächsten vier Wochen vervollständigt wird und das Ermittlungsverfahren danach zeitnah abgeschlossen werden kann.