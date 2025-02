Mosbach

> Tabaluga und Lilli in der Alten Mälzerei: Ein drachenstarkes Musical für die ganze Familie kann man am Sonntag um 16 Uhr in Mosbachs Alter Mälzerei erleben: In "Tabaluga und Lilli" begibt sich der von Peter Maffay erdachte kleine Drache auf eine weitere fantastische Reise. Tickets gibt es in allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie online unter www.reservix.de.

> Kopf-Kino-Kabarett: "Bis morgen" heißt es am heutigen Freitag im fideljo in Mosbach, wo das Duo "BlöZinger" ab 20 Uhr für einen unterhaltsamen Abend sorgen will. Die Großmeister des Kopf-Kino-Kabaretts widmen sich in ihrem neuen Programm einem außergewöhnlichen Thema: dem Tod. Doch wer BlöZinger kennt, weiß, dass es dabei ganz und gar nicht todernst zugehen muss. Tickets gibt es im fideljo, bei der Tourist-Information Mosbach oder online unter www.fideljo.de.

> Prunksitzung der KG Neckario: In der Pattberghalle in Neckarelz feiert die KG Neckario am Samstag um 19.31 Uhr live und in Farbe ihre Prunksitzung. Tickets für das bunte Programm gibt es im Vorverkauf bei der Poststelle Neckarelz, Restkarten an der Abendkasse.

> Narretei in Sattelbach: Die Original Sattelbacher Faschingsvereinigung lädt am morgigen Samstag um 18.31 Uhr zur Prunksitzung ins Dorfgemeinschaftshaus ein.

Buchen

> "Mamas gehen feiern": Eine After-Care-Party für Mamas und Frauen steigt am Samstag im "Halli Galli". Von 20 bis 23 Uhr bietet der Club 180 Minuten Me-Time alleine unter Mamis und Frauen – ganz getreu dem Motto "Tanzen wie früher, nur früher". Jede Mama und Lady wird mit einem Glas Sekt oder Shot begrüßt. Danach kann natürlich weitergefeiert werden bei der "Buchen feiert"-Party.

> "BlechBatscherBall", Schlierstadt: Zum "BlechBatscherBall" lädt der Musikverein am Freitag ab 20.01 Uhr in die Mehrzweckhalle ein. Unter dem Motto "Willkommen im Wilden Westen" warten in der passend geschmückten Halle zahlreiche Show- und Gardetänze, Livemusik sowie verschiedene Bars mit traditionellen Bargetränken.

> "Hollywoodball", Hainstadt: Stars und Sternchen treffen sich am Samstag ab 19.45 Uhr in der Mehrzweckhalle beim legendären "Hollywoodball". Unter dem Motto "Heescht goes to Hollywood" werden die Oscars für die besten Kostüme verliehen, und auch mehrere Show-Einlagen stehen auf dem Programm. Für Stimmung sorgt DJ "Hansi", der für Jung und Alt die Tanzfläche zum Beben bringt.

Aglasterhausen

> Finales Konzert: Das Wintersemester-Abschlusskonzert des Bläserkreises der Hochschule für Kirchenmusik in Heidelberg findet am Samstag um 18 Uhr in der Kirche St. Matthäus in Aglasterhausen statt. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

> Aladin hebt ab: Der Junge John ist die Hauptperson des Stücks "Der fliegende Teppich", das am Samstag und Sonntag jeweils ab 15 Uhr in Stefans Marionettentheater in Aglasterhausen (Schwarzacher Str. 10) präsentiert wird. Nummerierte Platzkarten gibt es im Vorverkauf unter Tel.: 06262/915819.

Billigheim

> FG Agricola begeht Jubiläumssaison: Die FG Agricola Billigheim startet ins 77. Jahr ihres Bestehens und will das bei der diesjährigen Kampagne besonders feiern. Los geht’s am Samstag um 19.11 Uhr mit der Prunksitzung im Michaelsheim. Am Sonntag beginnt um 14.30 Uhr die Kinderfastnacht.

Als „Flugherner“ sorgten die Billigheimer Haseherner im Vorjahr bei der Prunksitzung der FG Agricola für Turbulenzen. Närrisch zugehen dürfte es auch diesmal. Foto: Rudolf Landauer

> FV Freibier prunkt: Der FV Freibier Sulzbach lädt am heutigen Freitagabend um 19.44 Uhr zur Prunksitzung in die Sport- und Festhalle ein. Einlass ist ab 18.11 Uhr.

Gundelsheim

> Via Italia – Helau in Gundelsheim: Der Gundelsheimer Carnevalverein lädt auch an diesem Samstag um 19.59 Uhr zur Prunksitzung in die Deutschmeisterhalle ein. Passend zum Motto "Buona Sera beim GCV! Auf der Via Italia – Helau" locken viele italienische Momente. Am Sonntag findet ab 14.59 Uhr die Kinder- und Familienfastnacht statt.

> Konzert mit Harfe und Klavier: Zu einem Harfen- und Klavierkonzert mit Frauke Bodinus lädt der Gundelsheimer Kulturverein Kulturetta am Sonntag von 15 bis 17 Uhr in den Ausstellungsraum in der Schlossstraße 19 ein. Zu hören gibt es Brahms, Bach, Schubert, Mozart, Filmmusik und mehr. Der Eintritt ist frei; für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Hardheim

> "Bad-Taste-Party": Die schlimmsten Farbkombinationen, die gammligsten Looks – alles,was definitiv nicht zusammen passt und eigentlich niemals den Kleiderschrank verlassen sollte, ist am Samstag ab 21 Uhr in der Erftalhalle bei der "Bad-Taste-Party" genau das Richtige. Club- und Partysound von DJ "Tommy" und DJ "QT" sowie verschiedene Bars sorgen für ausgelassene Stimmung.

Heilbronn

> Pferdemarkt: Rund ums Pferd dreht sich alles beim Heilbronner Pferdemarkt, der von Samstag bis Montag täglich von 11 bis 18 Uhr in der Innenstadt von Heilbronn stattfindet. An rund 300 Ständen wird Nützliches, Schönes, Skurriles und Praktisches zu finden sein. Echte Schnäppchen preisen auch die Marktschreier oder Fischverkäufer an. Neben einem Fun-Park, einem Krämermarkt mit Geräteausstellung sowie einem Streichelzoo auf dem Friedensplatz, Pferdeprämierungen und Reit-Show auf den Reitanlagen des Reitervereins am Trappensee rundet ein Antik- und Trödelmarkt in der "Harmonie" das breitgefächerte Angebot ab.

Hüffenhardt

> Fastnacht für Groß und Klein beim HCV: In der Mehrzweckhalle Hüffenhardt steigt am Samstag um 19.29 Uhr die erste Prunksitzung des Hiffelder Carnevalvereins. Am Sonntag wird ab 14.29 Uhr an selber Stelle Kinderfastnacht gefeiert.

Limbach

> Wulle-Wacken prunken: Die KG Wulle-Wack Limbach lädt am morgigen Samstag um 19.33 Uhr zur großen Prunksitzung ein. Am Sonntag findet ab 14.01 Uhr in der Sporthalle die Kinderprunksitzung statt.

> Kinderfastnacht in Heidersbach: Am Sonntag steigt ab 14.01 Uhr (Saalöffnung: 13.11 Uhr) im Heidersbacher Vereinsheim "Hällele" die Kinderprunksitzung der FG "Hederschboch Dick Do".

Neckargerach

> Närrische Zeiten in Gerich: Das diesjährige Motto der Fastnachtsveranstaltungen des Neckargeracher Carnevalvereins lautet "Der NCV wird euch begleiten durch die schönsten Filme aller Zeiten". Die zweite Prunksitzung findet am morgigen Samstag ab 19.31 Uhr in der Minneburghalle statt.

Neunkirchen

> Flohmarkt in Neunkirchen: In der Turnhalle Neunkirchen findet am Samstag von 14-16 Uhr ein Kindersachenflohmarkt des Fördervereins der Grundschule statt.

Schefflenz

> Straßenfasching in Schefflenz: Die Närrinnen und Narren der FG Hossa Schefflenz feiern am Samstag ihren 22. Straßenfasching. Zum Warm-up wird ab 12.30 Uhr auf den Festplatz in Unterschefflenz eingeladen, der Gaudiwurm startet um 14.11 Uhr.

Walldürn

> "Faschenaachtsumzuuch": Der "Große Dürmer Faschenaachtsumzuuch" findet am Sonntag statt. Beginn des Gaudiwurms durch die Straßen der "Dürmer Affenstadt" ist um 13.33 Uhr. Damit sich Narren und Wähler nicht ins Gehege kommen und Zugänge zu den Wahllokalen nicht beeinträchtigt werden, ändert sich der Umzugsweg: Nach der Aufstellung in der Dr.-Konrad-Adenauer-Straße ziehen die Narren durch die Hauptstraße, durch die Adolf-Kolping-Straße und die Friedrich-Ebert-Straße, bis sich der Umzug am Ende der Ostpreußenstraße auflöst. Von dort aus gelangen die Narren ausschließlich zu Fuß über die Ringstraße und den Theodor-Heuss-Ring zur Nibelungenhalle, wo die Abschluss-Party stattfindet.