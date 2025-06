Region Eberbach. (alr) Ein Wochenende ganz im Zeichen der Feuerwehr steht bevor. Neben der Jahreshauptübung, die für Einsatzkräfte ebenso wie für Zuschauerinnen und Zuschauer spannend wird, können die Nerven auf zahlreichen Festen wieder beruhigt werden.

Auch wenn nur die Freiwillige Feuerwehr Eberbach, mit all ihren Abteilungen, an der Übung teilnimmt, feiern dennoch Wehren aus der gesamten Region ihre Feste. Wer nicht nur an Feuerwehrautos, sondern auch an Oldtimern interessiert ist, kann diese Schätze aus vergangenen Zeiten bei der Internationalen ASC-Schnauferl-Rallye bewundern.

Wir haben das Programm fürs Wochenende in Eberbach und der Region – soweit bekannt – zusammengefasst.

Eberbach

> Die Feuerwehr Eberbach wird am Samstag ihre Jahreshauptübung durchführen. B 17 Uhr wird rund im die Hans-Leistner-Festhalle in Rockenau ein Brand-Szenario geübt bei dem auch Menschen gerettet werden. Interessierte sind dazu eingeladen, sich das Geschehen aus der Ferne anzuschauen. Die Anfahrt aller Einsatzkräfte zum Übungsobjekt erfolgt mit Sondersignal.

> Das Heckenfest der Feuerwehrabteilung Rockneau findet am Samstag im Anschluss an die Jahreshauptübung statt. Treffpunkt ist im Schulhof des ehemaligen Rathauses. Auch am Sonntag wird den Besucherinnen und Besuchern noch einmal Programm und Bewirtung geboten.

> Tobias Langgut lässt am Samstag im inklusiven Bistro "Zur Insel" die "Swinging Sixties" aufleben. Der Eberbacher Jazz-Gitarrist hat von seinen Reisen nach Rio, New Orleans und in die Karibik internationale Klänge mitgebracht. Neben dem Bossa Nova aus Brasilien gehört dazu ebenso der Blues und der Calypso-Sound. Der Eintritt zum Musikabend ist frei, eine Reservierung wird empfohlen. Das Bistro öffnet bereits um 17 Uhr, die Livemusik beginnt ab 19 Uhr.

> Ferdinand Schwartz, ein Multi-Instrumentalist und Sänger, will am Samstag im Depot 15/7 mit seinem Programm "An Evening with Ferdinand Schwartz" einen Abend zwischen Pop und Jazz präsentieren. Gemeinsam mit vier weiteren erstklassigen Musikern interpretiert er eigene Songs in einem neuen, genreübergreifenden Gewand. Das Konzert beginnt um 21 Uhr, Einlass ist bereits um 20 Uhr. Tickets gibt es an der Abendkasse oder unter www.depot15-7.de.

Schätze aus alten Zeiten rollen am Samstag über die Straßen der Region. Foto: privat

> Das Internationale ASC-Schnauferl-Rallye führt am Samstag Fahrzeuge aller Epochen der Automobilität durch die Region. Nachdem die Schätze auf zwei und vier Rädern über Haag, Schwanheim, Allemühl und Pleutersbach in die Stauferstadt kommen, wird es zwischen 12 und 13 Uhr eine Mittagspause auf dem Hof des Autohauses Ebert in der Hohestaufenstraße geben. Dort können die Oldtimer aus nächster Nähe bewundert werden. Danach führt die Strecke auf der B 37 Richtung Neckargerach weiter, um am späten Nachmittag wieder am Technikmuseum Sinsheim einzutreffen.

Oberzent

> Der Kreisfeuerwehrtag in Beerfelden, der eigentlich das ganze Wochenende stattfindet, startet bereits heute ab 19 Uhr mit einer Sternfahrt der Feuerwehren des Odenwaldkreises nach Beerfelden, gefolgt von der Eröffnung des Kreisfeuerwehrtages. Das Programm am Samstag startet um 13 Uhr mit dem Veteranentreffen, ab 20 Uhr wird mit RockFM bei der Rockschuppenparty gefeiert. Am Sonntagmorgen gibt es eine Premiere: ab 10 Uhr findet der erste Kreiskinderfeuerwehrtag statt. Weiter im Programm geht es um 10.30 Uhr mit dem Frühschoppen, einer Fahrzeugausstellung und musikalischer Unterhaltung durch die Blaskapelle Gammelsbach. Ausrichtet wird dieses Wochenende von den beiden Freiwilligen Feuerwehren Oberzent-Gammelsbach Oberzent-Hetzbach anlässlich des 75-jährigen, beziehungsweise des 100-jährigen Bestehens.

Schönbrunn

> Ein Fest rund ums Feuerwehrhaus veranstaltet der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Allemühl am Samstag. Ab 14.30 Uhr wird es Kaffee und Kuchen sowie Gegrilltes und sogar einen Weinstand geben.

Zwingenberg

> Das Food-Festival in Zwingenberg finden am Samstag bereits zum zweiten Mal statt. Von 13 bis 19 Uhr wird an rund zehn Ständen auf dem Vorplatz der Peter-Kirchesch-Halle das kulinarische Angebot des Odenwalds präsentiert. Eröffnet wird das Food-Festival um 13 Uhr von Bürgermeister Norman Link und Landrat Dr. Achim Brötel. Ab 16 Uhr steht dann Livemusik mit der Band "Freek of the Week" von Steffi Müller auf dem Programm.