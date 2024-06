Von Ann-Kathrin Frei

Sulzbach. Die Marienkapelle und die angrenzende Grotte in Sulzbach sind Ziel von Vandalismus geworden. Die Marienstatue hat man aus der Grotte herausgerissen, die Finger abgeschlagen und die Figur stark beschädigt. Die Grablaterne mit der Kerze wurde in die Kapelle geworfen und dabei auch die Laterne zerstört.

Die neu bepflanzte, längliche Blumenschale vor der Grotte kippten die Vandalen aus, die Erde mit den Blumen landete auf den Bänken in der Kapelle. Auch sämtliche Blumen und Kerzen wurden aus der Marienkapelle geworfen, die Übertöpfe zerschlagen und in den Wald geschmissen. Wer dafür verantwortlich ist, das versucht die Polizei gerade herauszufinden.

Eine Infotafel an der Marienkapelle informiert über deren Entstehung, die auf eine Stiftung des Mauermeisters Franz-Josef Egner im Jahr 1911 zurückgeht. "Nach einem Arbeitsunfall im hiesigen Steinbruch wurde ihm ein Bein amputiert und er betete inständig, dass ihm das andere Bein erhalten bleiben möge. Auch wünschte er sich sehnlichst einen Sohn, der die Familie einmal unterstützen sollte.

Bisher hatte seine Frau neun Mädchen geboren. Er wurde erhört und gemäß seinem Gelübde errichtete er eine Kapelle", heißt es auf dem Schild an der Kapelle. 1957 wurden die Steine der erneuerten Kapelle von Anton Egner im Steinbruch gerichtet – dort also, wo nun randaliert, Erde verschüttet, Kerzenwachs auf den Boden gegossen wurde.

Irene und Sebastian Karle haben die Grotte neben der Kapelle vor etwa sieben bis acht Jahren gestiftet, erzählt Tochter Claudia Kreißl, die mit der RNZ Kontakt aufnahm. "Eine Freundin meiner Eltern wollte die Grotte in Handarbeit bauen und hat angefangen, mit einem Karren Steine dorthin zu bringen. Die Freundin war damals schon 85 Jahre alt." Aus tiefer Freundschaft, so erzählt Claudia Kreißl, haben ihre Eltern dann die Genehmigung eingeholt und die Grotte für sie bauen lassen.

Und noch heute kümmert sich Irene Karle um die Anlage, pflegt die Blumen und schaut mehrmals in der Woche nach dem Rechten. Als sie wieder zur Grotte kam, habe sie "der Schlag getroffen", erzählt ihre Tochter. "Meine Mutter war den Tränen nahe." Auch bei Claudia Kreißl selbst herrscht großes Unverständnis: "Ich frage mich, was will man mit dieser Zerstörung erreichen?"

Zwischen dem 30. Mai und dem 2. Juni sei es zu den Verwüstungen gekommen, so viel wisse man bereits, erzählt Kreißl. "Wir wollten herausfinden, wann es ungefähr passiert ist, und haben die Bilder auch in den Sozialen Medien geteilt. Dann habe ich einen Anruf bekommen.

Am 30. Mai war mittags dort noch jemand, und zu diesem Zeitpunkt war noch alles in Ordnung." Es sei auch nicht das erste Mal gewesen, dort wurde schön öfter etwas zerstört. "Das kommt immer wieder vor, Wachs wird verspritzt oder andere Dinge werden demoliert", sagt Kreißl. "Aber so schlimm war es noch nie." So schlimm, dass sie dieses Mal die Polizei gerufen hat. "Das war zu viel."

Der Fall liegt nun beim Polizeirevier Mosbach für weitere Ermittlungen. Wer also etwas gesehen hat, Hinweise zur Tatzeit oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei unter Telefon 06261/8090, oder dem Ordnungsamt der Gemeinde Billigheim, Telefon 06265/920024 und 920023, in Verbindung zu setzen.

Bisher, so die Auskunft des Billigheimer Ordnungsamtes, gebe es noch keine weiteren Informationen. Sollten jedoch Hinweise aus der Bevölkerung kommen, würden diese vertraulich behandelt werden. "Wir haben einen Blick darauf", sagt Ilona Ellwanger, Mitarbeiterin des Amtes. Vor Ort sollen nun verstärkt Kontrollen stattfinden.

Auch auf der Homepage der Gemeinde Billigheim findet sich ein Hinweis auf die Geschehnisse – und, dass es sich "bei der Sachbeschädigung keinesfalls mehr um eine Lappalie" handele. "Hier hört der Spaß eindeutig auf", heißt es weiter.

"Wir müssen der Zerstörung entgegenwirken", lautet der Appell von Claudia Kreißl. "Haltet eure Augen offen. Schaut, dass es in Ordnung bleibt." Denn mittlerweile hat Irene Karle dort wieder aufgeräumt – zumindest das, was noch zu retten war.