Von Peter Bayer

Eberbach. Fast 19 Jahre lang gehörte Wolfgang Kleeberger dem Eberbacher Gemeinderat an. In der Sitzung am Donnerstagabend wurde er auf eigenen Wunsch von Bürgermeister Peter Reichert aus dem Gremium verabschiedet. Auch wenn der CDU-Politiker die dafür vorgesehene Zeit im Gemeinderat nicht ganz erreicht hatte, entschied der Gemeinderat in nicht öffentlicher Sitzung, ihm für sein "unglaubliches Engagement für die Menschen in unserer Stadt", so Reichert, den Goldenen Ehrenring der Stadt zu verleihen. Kleeberger "revanchierte" sich auf seine Art dafür beim Bürgermeister.

Erstmals wurde Kleeberger am 13. Juni 2004 in den Gemeinderat gewählt und bei den drei folgenden Kommunalwahlen wiedergewählt, blickte Reichert zurück. Bereits seit 2002 war er beratendes Mitglied im Verwaltungs- und Finanzausschuss, seit 2014 dritter Bürgermeister-Stellvertreter und seit 2020 Mitglied im Ältestenrat der Stadt. In dieser Zeit habe er vieles erlebt, wurde vieles umgesetzt: Sanierungsgebiete, Kanalsanierungen, Wasserversorgung, Windenergie Hebert, Sportgebiet Au, Kindergärten, Schulsanierungen, Feuerwehrhaus, Depot 15/7. "Leider konnte ihr dringendstes Anliegen, die Leichtathletikanlage, noch nicht verwirklicht werden", sprach Reichert den innigsten Wunsch Kleebergers an.

Wolfgang Kleeberger revanchiert sich und überreicht Peter Reichert eine Amtsglocke, damit dieser die Kürze der Pause künftig besser durchsetzen kann. Foto: Peter Bayer

Kleebergers Engagement sei jedoch weit über die Tätigkeit als Stadtrat hinausgegangen. Er war im Turnverein Leiter der Leichtathletikabteilung, Vorstandsmitglied und langjähriger Vorsitzender, Mitglied des Kirchengemeinderates der evangelischen Kirchengemeinde, Vorstandsmitglied der Kirchlichen Sozialstation und zehn Jahre deren Vorstandsvorsitzender sowie Gründungsmitglied des Hospizvereins. "Kaum zu glauben, dass Sie neben all den Ehrenämtern auch noch einen Beruf hatten", so Reichert.

Der Gemeinderat habe daher nicht nur Kleebergers Antrag aus wichtigem Grund aus dem Gemeinderat auszuscheiden zugestimmt, sondern auch einstimmig beschlossen, ihm für sein Engagement den Goldenen Ehrenring der Stadt zu verleihen. Er bewundere Kleeberger sowohl wegen seines so breiten Einsatzes, aber auch wegen seiner jederzeit menschlichen Art. "Ihre Erfahrung und ihr Rat waren für mich immer hilfreich." Reicherts Dank galt auch der Familie des ausscheidenden Stadtrates, die ihn unterstützt ...