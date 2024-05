Mosbach. (RNZ/stm) Auf die Plätze, fertig, los: Am Sonntag, 26. Mai, fällt der Startschuss. Nicht für die Tour de France, die Olympischen Spiele oder die Fußball-Europameisterschaft, sondern für die Aktion "Stadtradeln" in Mosbach. Bis einschließlich 15. Juni sind die Mosbacher aufgerufen, möglichst viele Wege klimafreundlich mit dem Rad zu erledigen und dabei Kilometer für ihr Team und ihre Kommune zu sammeln.

Beim Stadtradeln geht es neben dem Spaß am Fahrradfahren vor allem darum, möglichst viele Menschen für das Umsteigen auf das Fahrrad im Alltag zu gewinnen und dadurch einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Gemeint sind dabei die Strecken, die im Alltag meist mit dem Auto zurückgelegt werden, sei es zur Arbeit, zur Schule, zum Sport, zum Einkaufen, oder um Freunde und Bekannte zu treffen.

Etwa ein Fünftel der klimaschädlichen Kohlendioxid-Emissionen in Deutschland entstehen im Verkehr, sogar ein Viertel der CO₂-Emissionen des gesamten Verkehrs verursacht der Innerortsverkehr. Wenn circa 30 Prozent der Kurzstrecken bis sechs Kilometer in den Innenstädten mit dem Fahrrad statt mit dem Auto gefahren würden, ließen sich etwa 7,5 Millionen Tonnen CO₂ vermeiden.

Jeder und jede kann ein Stadtradeln-Team gründen bzw. einem beitreten, um beim Wettbewerb teilzunehmen. Dabei sollten die Radfahrenden so oft wie möglich das Fahrrad nutzen. Anmelden können sich Interessierte unter stadtradeln.de/Mosbach oder in der App. 28 Teams waren am Freitagnachmittag bereits gemeldet, darunter eines der stärksten Teams der vergangenen Jahre, das Team Johannes-Diakonie. Auch die zwei Gymnasien haben sich schon gemeldet.

Oberbürgermeister Julian Stipp hofft auf eine rege Teilnahme aller Bürgerinnen und Bürger und Freunde Mosbachs, um dadurch aktiv ein Zeichen für mehr Klimaschutz und mehr Radverkehrsförderung zu setzen. "Mosbach ist zwar aufgrund seiner topografischen Gegebenheiten nicht ideal für Radfahrende, aber mit unserem Radwegekonzept haben wir in den letzten Jahren die Voraussetzungen verbessern können und sind weiter dran, beispielsweise aktuell in der Straße Am Henschelberg."

Info: Weitere Informationen vermittelt gerne der Sportbeauftragte der Stadt Mosbach, Philipp Parzer unter Telefon: 06261/82207 oder per E-Mail: p.parzer@mosbach.de.