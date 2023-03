> 22. Juni: Lesung mit Hanno Sauer im Selbstlernzentrum des BGB: Er gilt als einer der interessantesten jungen Philosophen unserer Zeit: Hanno Sauer lehrt Ethik an der Universität Utrecht in den Niederlanden. In seinem Ende März erscheinenden Buch "Moral" (Piper, 400 Seiten, 26 Euro) widmet er sich der Frage "Woher kommt Moral, und wie zeigt sie sich heute?". Moderne Gesellschaften sind Krisengesellschaften: Universelle Werte sind erodiert, eine allgemeingültige Moral scheint für immer der Vergangenheit anzugehören.

Buchen. (rüb) "Welt-Musik-Stadt" ist Buchen ja schon. In den nächsten Monaten dürfte Buchen auch sein Profil als Metropole der Literatur schärfen: Zum Jubiläum "1250 Jahre Stadt Buchen" veranstalten die Buchhandlung Volk und mehrere Partner in diesem und im kommenden Jahr mehrere Lesungen mit prominenten Autoren, darunter Denis Scheck, der bekannteste Literaturkritiker des Landes. In Planung ist zudem eine Veranstaltung mit Diplomat Christoph Heusgen , der als Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz und als langjähriger außen- und sicherheitspolitischer Berater von Angela Merkel bekannt wurde und gerade das Buch "Angela Merkels Außenpolitik und Deutschlands künftige Rolle in der Welt" veröffentlicht hat.

Buchen. (rüb) "Welt-Musik-Stadt" ist Buchen ja schon. In den nächsten Monaten dürfte Buchen auch sein Profil als Metropole der Literatur schärfen: Zum Jubiläum "1250 Jahre Stadt Buchen" veranstalten die Buchhandlung Volk und mehrere Partner in diesem und im kommenden Jahr mehrere Lesungen mit prominenten Autoren, darunter Denis Scheck, der bekannteste Literaturkritiker des Landes. In Planung ist zudem eine Veranstaltung mit Diplomat Christoph Heusgen, der als Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz und als langjähriger außen- und sicherheitspolitischer Berater von Angela Merkel bekannt wurde und gerade das Buch "Angela Merkels Außenpolitik und Deutschlands künftige Rolle in der Welt" veröffentlicht hat.

> 22. Juni: Lesung mit Hanno Sauer im Selbstlernzentrum des BGB: Er gilt als einer der interessantesten jungen Philosophen unserer Zeit: Hanno Sauer lehrt Ethik an der Universität Utrecht in den Niederlanden. In seinem Ende März erscheinenden Buch "Moral" (Piper, 400 Seiten, 26 Euro) widmet er sich der Frage "Woher kommt Moral, und wie zeigt sie sich heute?". Moderne Gesellschaften sind Krisengesellschaften: Universelle Werte sind erodiert, eine allgemeingültige Moral scheint für immer der Vergangenheit anzugehören.

Doch der Schein trügt: Tatsächlich gibt es universelle Werte, die alle Menschen miteinander teilen. Hanno Sauer erzählt die Geschichte der Moral von der Entstehung menschlicher Kooperationsfähigkeit vor 5 Millionen Jahren bis zu den jüngsten Krisen moralischer Polarisierung. Die Lesung findet in Kooperation mit dem Burghardt-Gymnasium statt.

Hanno Sauer kommt am 22. Juni zur Lesung ins Burghardt-Gymnasium. Foto: Elisa Prodöhl

> 3. Juli: Vollmondlesung im Waldschwimmbad: Auf die besondere Atmosphäre einer Lesung unter freiem Himmel dürfen sich die Teilnehmer dieser Veranstaltung freuen, die in Kooperation mit den Stadtwerken Buchen angeboten wird. Theaterregisseur Wolfgang Hofmann wird Texte rund um die Themen "Mond" und "Nacht" vortragen – und noch viel mehr. Musikalisch umrahmt wird der Abend durch einen ausgebildeten Konzertpianisten. "Das wird mit Sicherheit ein wunderschöner Abend", freut sich Buchhändler Johannes Volk.

> 18. Juli: Lesung mit Denis Scheck im "Schwanen"-Biergarten: Mit spitzer Zunge stellt Deutschlands bekanntester Literaturkritiker in seiner ARD-Sendung "Druckfrisch" Neuerscheinungen vor – mal lobend und preisend, mal mit unerbittlicher Schärfe. Denis Scheck ist aber auch ein geistreicher Genießer, wie er mit seinem Buch "Schecks kulinarischer Kompass" (Piper, 304 Seiten, 26 Euro) unter Beweis stellt. Er erzählt von seiner Leidenschaft für gutes Essen, verrät Rezepte und Restauranttipps und bedauert das Aus seines Lieblingsbäckers.

In Kooperation mit dem Hotel-Restaurant "Prinz Carl" und dem Gasthaus "Zum Schwanen" sowie mit Unterstützung des Stadtmarketings konnte Johannes Volk den Kritiker für eine Lesung im Biergarten des "Schwanen" gewinnen. Die Besucher erwartet aber nicht nur ein Hörgenuss, sondern auch kulinarische Schmankerl: Zwischen den einzelnen Vorträgen Schecks servieren die Küchenchefs Jens Jaegle und Simon Schäfer dazu passende Köstlichkeiten.

> Frühjahr 2024: Lesung mit Miriam und Peter Seisler in der Stadtbücherei: In ihrem 2022 erschienenen Buch "Sagen und Legenden aus dem Odenwald" (Regionalia, 160 Seiten, 9,95 Euro) folgen die beiden Sagensammler den Spuren von Helden und Heiligen, weißen Frauen und wilden Leuten von der lieblichen Bergstraße durch das Neckartal über den hessischen und den badischen bis in den bayrischen Odenwald. Der liefert dem Ehepaar Seisler geheimnisvolle und mystische Geschichten. Die Lesung findet in Kooperation mit der Stadtbücherei statt.

> Noch ohne Termin: Lesung mit Arno Strobel: Büchereileiterin Ariane Link plant ferner in Zusammenarbeit mit der Buchhandlung Volk eine Lesung mit einem der erfolgreichsten Spannungsautoren des Landes: Arno Strobel. Gerade neu erschienen: "Mörderfinder – Mit den Augen des Opfers" (Fischer, 352 Seiten, 15,99 Euro), der dritte Band seiner Thrillerreihe um den Fallanalytiker Max Bischoff. Er wird jedoch voraussichtlich aus seiner nächsten Neuerscheinung lesen, die im Herbst erscheinen soll.

Info: Sobald der Kartenvorverkauf für die einzelnen Veranstaltungen startet, wird dies in der RNZ bekannt gegeben.