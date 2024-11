Aglasterhausen. (schat) In Aglasterhausens Hauptstraße tut sich weiter was: Nachdem vor Kurzem mit Rhein-Neckar-Akustik ein Hörgeräte-Fachgeschäft seine Türen geöffnet hat, bereichert seit Dienstag eine Filiale der Sinsheimer Stadtbäckerei Frick das Angebot in der Ortsmitte.

In der dritten Generation wird im Familienbetrieb das Handwerk des Backens gepflegt, nun schlägt man mit der Filiale im Kleinen Odenwald ein neues Kapitel auf. Geschäftsführer Jörg Frick und sein Team sind guter Dinge, auch die Kunden in Aglasterhausen mit Brot, Brötchen und Co. zufriedenstellen zu können. Bürgermeister Stefan Kron ist bereits zufrieden – und freut sich über die Neuansiedlung.