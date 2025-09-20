Samstag, 20. September 2025

Plus Sportfahrer des MSC Walldürn

Vater und Sohn Brandl sowie Danny Brink fuhren auf dem Nürburgring Siege ein

Vor allem nachts waren Rudolf und Sebastian Brandl schnell. Dieses Jahr ging es für alle drei auf unterschiedlichen Fahrzeugen ins Rennen.

20.09.2025 UPDATE: 20.09.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 37 Sekunden
Vater und Sohn, Rudolf und Sebastian Brandl (v. l.), und Danny Brink (nicht auf dem Bild) fuhren beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring Erfolge für den MSC Walldürn ein. Foto: MSC Walldürn

Walldürn. (pm) Die Sportfahrer des MSC Walldürn konnten in diesem Jahr am Nürburgring Erfolge feiern. Im Jahr zuvor nahmen Danny Brink und Rudolf und Sebastian Brandl beim kürzesten 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring noch gemeinsam auf einem BMW M240i am Langstrecken-Klassiker teil.

Dieses Jahr ging es für alle drei auf unterschiedlichen Fahrzeugen ins Rennen und über die komplette

