Vater und Sohn Brandl sowie Danny Brink fuhren auf dem Nürburgring Siege ein
Vor allem nachts waren Rudolf und Sebastian Brandl schnell. Dieses Jahr ging es für alle drei auf unterschiedlichen Fahrzeugen ins Rennen.
Walldürn. (pm) Die Sportfahrer des MSC Walldürn konnten in diesem Jahr am Nürburgring Erfolge feiern. Im Jahr zuvor nahmen Danny Brink und Rudolf und Sebastian Brandl beim kürzesten 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring noch gemeinsam auf einem BMW M240i am Langstrecken-Klassiker teil.
Dieses Jahr ging es für alle drei auf unterschiedlichen Fahrzeugen ins Rennen und über die komplette
