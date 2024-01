Buchen. (pm/tra) Die Aktivistin und Lyrikerin Xenia Hügel, die vor ihrem Umzug nach Offenbach in Buchen wohnte und deren soziale Projekte für Menschen in Uganda und Gambia von sehr vielen Buchenern mit Geld- und Sachspenden unterstützt wurden, kann mittlerweile auf fünf Jahre Engagement stolz sein. Mit ihrer privaten Initiative "Sounds of Hope International" ist sie seit 2018 in den beiden afrikanischen Ländern aktiv.

Dank Xenia Hügels Einsatz kamen bislang stolze 500.000 Euro für verschiedene Projekte zusammen. Wie die RNZ bereits berichtete, konnten ein Heim für Kinder, eine Schule, ein Krankenhaus – alles inklusive Einrichtung – und fünf Brunnen errichtet werden. Außerdem wurde ein Ausbildungszentrum für Frauen gebaut und eingerichtet.

Aktuell werden von "Sounds of Hope" monatlich 500 Kinder in drei Schulen in Uganda und Gambia unterstützt.

Xenia Hügel startete 2018 mit ihrer Hilfe. Foto: „Souds of Hope“

Im Jahr 2020 wurde Xenia Hügel als Ehrenbürgerin von Jattaba (Gambia) ausgezeichnet, und im Jahr 2023 erhielt sie das Siegel "Ausgezeichnetes Engagement" von "Go Volunteer!" Es folgten zudem zwei Awards für die Arbeit der Frauen in Uganda in den Bereichen Fashion und Lyrik.

Im Jahr 2023 konnten folgende Projekte realisiert werden: der Bau und die Einrichtung eines Ausbildungszentrums für Frauen in Lugazi (Uganda), mobile medizinische Einrichtungen für diverse Dörfer im Distrikt Tororo in Uganda, ein kleines Business mit Ziegenmilchprodukten, das im Distrikt Tororo von einer Gruppe von Witwen gestartet wurde. Zudem wurden in Uganda zwei Latrinen gebaut, eine Solareinheit für eine Schule installiert und 8500 Bäume gepflanzt. Paten aus Deutschland sowie aus Nachbarländern ermöglichen diese Projekte.

Prominente Unterstützung bekommt Hügel von dem Rapper Kollegah, dem Model Hana Nitsche, der Sängerin Franca Morgano, der Aktivistin und Künstlerin Fantaceewiz, Mister Uganda Ivan Byekwaso sowie vom Gründer der GRO Foundation, Paul Flynn. Seit Dezember 2023 ist zudem die Unternehmerin und Buchautorin Jasmin Taylor als Botschafterin aktiv.

Info: Weitere Informationen zu den Projekten gibt es unter www.soundsofhopeinternational.wordpress.com