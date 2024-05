Neckarelz. (schat) Sie sind da, wenn es brenzlig wird, wenn das eintritt, was man im besten Fall nur simuliert. Und am kommenden Sonntag, 26. Mai, kann jeder hautnah miterleben, wie vielfältig und herausfordernd der Einsatz als Retter und Helfer sein kann: Blaulichtorganisationen aller Art präsentieren sich beim großen Sommerfest des Bundesverbandes Rettungshunde (BRH) und des Training Centers Retten und Helfen (TCRH) auf dem Areal der ehemaligen Neckartalkaserne am Hardberg in Neckarelz.

Von 10 bis 17 Uhr erwartet die Besucherinnen und Besucher jede Menge Action: Vorführungen gibt es von den Experten beispielsweise in den Bereichen Trümmersuche, Personen- und Flächensuche, Kadaversuche, Retten aus großen Höhen oder ebensolchen Tiefen; auch die Feuerwehr und das Technische Hilfswerk werden sich mit Sonderfahrzeugen und schwerem Gerät präsentieren.

Mit schwerem Gerät, in außergewöhnlichen Lagen oder mit tierischer Unterstützung – die vielfältigen Formen der Rettung und Hilfeleistung werden am kommenden Sonntag beim Tag der offenen Tür des Training Centers Retten und Helfen demonstriert. Foto: BRH

"Auf Tuchfühlung mit unseren Helden auf zwei Beinen und auf vier Pfoten", das verspricht der Bundesverband Rettungshunde in seiner Ankündigung zum Sommerfest. Im TCRH, dem Ausbildungs- und Trainingszentrum des BRH, soll ein exklusiver Einblick in die Arbeit von Rettungshunden und Einsatzkräften geboten werden, ebenso in die vielfältigen Aufgaben anderer Blaulicht-Organisationen und Behörden.

Schon das "Entree" des Trainingscenters ist immer wieder beeindruckend. Wo einst Soldaten untergebracht waren, findet sich heute ein spektakuläres Trümmerfeld, in das Busse, Straßenbahnen oder Autos eingebaut sind – und das die unterschiedlichsten Katastrophen- und Übungsszenarien ermöglicht. Auf dem weitläufigen Gelände finden sich etliche weitere außergewöhnliche Einrichtungen wie die Containerstadt, die Tauchstation oder den Rettungsturm.

Foto: TCRH

"Zahlreiche Blaulicht- und Hilfsorganisationen präsentieren sich an diesem Sonntag gemeinsam mit den Rettungshundestaffeln des BRH mit einem abwechslungsreich gestalteten Programm aus Vorführungen, Informationsgesprächen und Vorträgen zu ausgewählten Themen", erklärt BRH-Präsident Jürgen Schart. Mehr als 50 lokale, regionale und überregionale Veranstaltungspartner sollen zudem für (weitere) spannende Erlebnisse sorgen.

Auch das eigene Wissen im Bereich Erste Hilfe für Erwachsene und Kinder lässt sich auffrischen. Im bunten Rahmenprogramm wartet unter anderem der Show-Truck des Bauunternehmens Leonard Weiss. Vorgeführt wird auch, was moderne Drohnen beim Retten und Helfen leiten können. Mitglieder des BRH-Präsidiums und -Vorstands stehen im Spender-Café zum Gespräch bereit.

"Wir freuen uns auf diesen gemeinsamen Tag, an dem wir die Arbeit verschiedenster Institutionen aus dem Rettungswesen und der Welt der Blaulichtorganisationen präsentieren", so Jürgen Schart. Den ganzen Tag über biete sich die besondere Gelegenheit, einen eigenen Blick hinter die Kulissen der außergewöhnlichen Einrichtung zu werfen. Für das leibliche Wohl der Besucher wird natürlich ebenfalls gesorgt sein.

Mittendrin statt nur dabei ist auch die Rhein-Neckar-Zeitung als Medienpartner des Sommerfests. Neben einem Infostand gibt’s die Option auf ein "Action-Sofortbild" und attraktive Gewinne. Wer Preise abräumen will, muss sich allerdings genau auf dem Gelände umschauen und das RNZ-Maskottchen "Klaro" im Blick behalten. Mehr dazu vor Ort.

Wichtig: Vor Ort bestehen keine Parkmöglichkeiten; ein Shuttleservice ist jeweils von den Bundeswehr-Parkplätzen Neckarzimmern und den Kaufland-Parkplätzen in Neckarelz eingerichtet. Diese werden halbstündlich von einem Bus des TCRH angefahren, der alle Besucherinnen und Besucher nach oben auf den Hardberg und natürlich auch wieder zurück zum Ausgangspunkt bringt. Für Fahrräder, E-Bikes und Motorräder werden bei der Haupteinfahrt Plätze eingerichtet. Fahrzeugführer mit Gehbehinderungen können sich telefonisch unter 06261.3700700 anmelden, um einen Sonderparkplatz zugewiesen zu bekommen.

Info: www.sommerfest.tcrh.de