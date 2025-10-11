Bauland-Filialpraxis öffnet im November
Selma Akdere und Safet Ponik von der Bauland-Praxis bieten ab 5. November zweimal in der Woche Sprechstunden an.
Von Andreas Hanel
Sindolsheim. Erfreuliche Nachrichten aus Rosenberg: Ab Mittwoch, 5. November, gibt es in Sindolsheim wieder Sprechstunden, und zwar zweimal in der Woche. Dr. Selma Akdere und Dr. Safet Ponik von der Bauland-Praxis in Adelsheim übernehmen dann die Nachfolge von Dr. Annette Eichhorn-Fleck und Dr. Johannes Fleck, die zum 30. Juni ihre Hausarztpraxis in der