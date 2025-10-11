Samstag, 11. Oktober 2025

Plus Sindolsheim

Bauland-Filialpraxis öffnet im November

Selma Akdere und Safet Ponik von der Bauland-Praxis bieten ab 5. November zweimal in der Woche Sprechstunden an.

11.10.2025 UPDATE: 11.10.2025 04:00 Uhr 3 Minuten, 1 Sekunde
Am 5. November ist es so weit: Dann gibt es in Sindolsheim wieder Sprechstunden – und zwar mit Dr. Selma Akdere und Dr. Safet Ponik von der Bauland-Praxis. Über diesen „Sechser im Lotto“ freut sich Bürgermeister Ralph Matousek (l.). Foto: Andreas Hanel

Von Andreas Hanel

Sindolsheim. Erfreuliche Nachrichten aus Rosenberg: Ab Mittwoch, 5. November, gibt es in Sindolsheim wieder Sprechstunden, und zwar zweimal in der Woche. Dr. Selma Akdere und Dr. Safet Ponik von der Bauland-Praxis in Adelsheim übernehmen dann die Nachfolge von Dr. Annette Eichhorn-Fleck und Dr. Johannes Fleck, die zum 30. Juni ihre Hausarztpraxis in der

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Andreas Hanel
stellvertetender Redaktionsleiter
zu unseren Autoren  
