Reinhardsachsen. (ekö) Seit 1995 betreibt Reinhilde Baumann in Reinhardsachsen ihr Studio Kosmetik und Nageldesign "Isis". Mit einer "Woche der offenen Tür" feierte sie nun ihr Firmenjubiläum. Den Schwerpunkt bildete das erste Septemberwochenende, speziell der Sonntag war sehr intensiv besucht.

Auch Bürgermeister Meikel Dörr gratulierte Baumann und überbrachte der Unternehmerin im