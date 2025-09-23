Dienstag, 23. September 2025

zurück
Plus Seit 1995

Im Kosmetik-Studio "Isis" lebt die "Walldürner Kosmetikwelt"

Hautpflege und Wohlbefinden sanft vereint: Reinhilde Baumann feierte mit vielen Gästen das 30-jährige Bestehen.

23.09.2025 UPDATE: 23.09.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 8 Sekunden
Bürgermeister Meikel Dörr gratulierte Reinhilde Baumann zum Jubiläum. Foto: ekö

Reinhardsachsen. (ekö) Seit 1995 betreibt Reinhilde Baumann in Reinhardsachsen ihr Studio Kosmetik und Nageldesign "Isis". Mit einer "Woche der offenen Tür" feierte sie nun ihr Firmenjubiläum. Den Schwerpunkt bildete das erste Septemberwochenende, speziell der Sonntag war sehr intensiv besucht.

Auch Bürgermeister Meikel Dörr gratulierte Baumann und überbrachte der Unternehmerin im

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.