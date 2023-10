Künstler von heute sollten "Gewalt gegen Frauen verurteilen"

Seckach. (joc) Der in Seckach lebende französische Maler Armand Warin hat sich in seinem neuesten Ölgemälde dem Thema "sexuelle Gewalt gegen Frauen" angenommen. Nachdem er selbst in seinem Lebensumfeld Kontakt zu misshandelten Frauen hatte, ließ ihn dieses Thema nicht mehr los. Er beschloss, ein Bild zu malen, um seiner Betroffenheit und seiner Fassungslosigkeit Ausdruck zu verleihen.

