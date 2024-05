Von Andreas Hanel

Seckach. "Wie es gerade mit der Verlässlichen Grundschule läuft, hat mit verlässlich nichts zu tun", kritisiert Tanja Hovemann aus Seckach. Sie und weitere Eltern sind alles andere als zufrieden mit der aktuellen Betreuungssituation an der Seckachtalschule, denn es fehlt – so ihr Vorwurf – an Betreuungskräften. Deshalb fordern sie von der Gemeinde als