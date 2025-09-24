Seckach. (lm) Die Seckach ist im August ins Nirwana verschwunden – und der Gemeinderat sucht nach Lösungen. In seiner jüngsten Sitzung berichtete Bürgermeister Thomas Ludwig, dass Gemeinde, Zweckverband und Fachbüros derzeit mit Hochdruck an Sofortmaßnahmen und langfristigen Plänen arbeiten.

Schon 2020 hatten Experten am Hochwasserschutzdamm in der Industriestraße Risse und eine kleine