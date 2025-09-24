Verschwundene Seckach erfordert Lösungen
Der Gemeinderat berät über Maßnahmen am Hochwasserdamm. Der marode Kanal kann nicht repariert werden.
Seckach. (lm) Die Seckach ist im August ins Nirwana verschwunden – und der Gemeinderat sucht nach Lösungen. In seiner jüngsten Sitzung berichtete Bürgermeister Thomas Ludwig, dass Gemeinde, Zweckverband und Fachbüros derzeit mit Hochdruck an Sofortmaßnahmen und langfristigen Plänen arbeiten.
Schon 2020 hatten Experten am Hochwasserschutzdamm in der Industriestraße Risse und eine kleine
