Schwarzach. (RNZ/zg) Närrisch geht auch in der Vorweihnachtszeit: Der CCZ Schwarzach hatte unmittelbar vor dem ersten Advent zum Ordensball in die schmucke Schwarzachhalle eingeladen. Und die Närrinnen und Narren aus der näheren Umgebung folgten dieser Einladung nicht nur allzu gern, sondern auch überaus zahlreich.

Die Verantwortlichen des CC "Zigeunerio" durften Delegationen von insgesamt sage und schreibe 27 (!) befreundeten Gastvereinen begrüßen, die sich im Laufe des unterhaltsamen Abends auch aktiv einbrachten. Nur unwesentlich geringer war die Zahl der Prinzessinnen, Prinzenpaare und Symbolfiguren, die sich in Schwarzach versammelten. Das umfangreiche Programm bescherte närrisches Entertainment bis Mitternacht.

Mit dabei waren auch zahlreiche Aktive aus den eigenen Reihen, sehr zur Freude des 1. Vorsitzenden Dieter Groß und Sitzungspräsident Sven Möller. "Wir sind stolz auf so viele Mitglieder und Helfer, vor allem auch, weil Kinder und Jugendliche so zahlreich bei uns aktiv sind", befanden die CCZ-Oberen. Der Elferrat bekam zum Ordensball eine Auffrischung: Drei neue Räte – Maureen Meder, Nico Markl und Phileas Karl – durften Kappen und Jacken in Empfang nehmen. Mit Jona Wann gibt es zudem einen neuen Elferratsanwärter.

Ganz viel Bewegung brachten neben den Gastgruppen während des Balls die Zigeunerküken (trainiert von Sabine Hackel, Alisa Cavus, Ange1ique Horchheimer), die Roten Sternchen (Janine Döbert, Ann-Kathrin Hoff, Jessica Erhart), die Rot-Weiß Garde (Maureen Meder, Ange1ique Horchheiner), die Zigeunergarde (Ann-Kathrin Hoff, Maureen Meder), die Showtanzgruppe (Ann-Kathrin Hoff, Alisa Cavus, Maureen Meder), die Schorle Gruppe (Lea Marie Koppitsch, Theresa Schlottmann) und das Männerballett "Zigeiner Buwe" (Maureen Meder) in den Ordensball. Bei dem zudem auch ein trauriger Clown einen Weg fand, wieder lustig zu sein.

Am Ende eines langen Abends kamen alle aktiven Närrinnen und Narren zum großen Finale zusammen. Und freute sich schon auf die nächste vielversprechende Veranstaltung: "Im Januar findet die Kinder und Jugendsitzung des Landesverbands Württembergischer Karnevalvereine bei uns in Schwarzach statt", so die 2. CCZ-Vorsitzende Sabine Hackel.