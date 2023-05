Von Gabriele Eisner-Just

Schwarzach. Bei schönstem Sonnenschein strömten mehr als 6000 Menschen am ersten Maisonntag in den Wildpark Schwarzach, um das Familienprogramm des Wildpark-Fördervereins rund um Schaf und Ziege zu genießen. Schon am Eingang wurden die Besucher von den "Furbies" überrascht, junge Menschen in Tierkostümen, die zur Begrüßung für erstaunte Augen