Buchen. (tra) Die Welt ändert sich rasant, aber manche Dinge, die Kinder lieben, ändern sich nie: Dazu gehört es, auf dem Jahrmarkt Runde um Runde im Kinderkarussell zu drehen. Mal im kleinen Flugzeug, dann in der Lokomotive und dann wieder im Auto. Was die Kinder, die momentan auf dem Schützenmarkt auf diese Weise großen Spaß haben, wohl nicht wissen: Das Karussell, in dem sie gerade sitzen, steht dieses Jahr zum 50. Mal auf dem Schützenmarkt.

"Manchmal zeigen mir Menschen, die mit ihren Kindern oder sogar Enkelkindern zu uns kommen, Fotos, die sie selbst als Kind in unserem Karussell zeigen. Das freut mich dann immer sehr", erzählt Monja Traber vom Familienbetrieb Traber-Wagner, der neben dem Kinderkarussell "Regenbogenland" auch den Kinderflieger "Euro Jet" und das Dosenwerfen anbietet.

Monja Traber in ihrem Element. Was sie an ihrem Beruf besonders liebt, ist, dass sie Kindern Freude machen kann. Foto: Tanja Radan

Das Karussell, das heute den Namen "Regenbogenland" trägt, startete einst als "Kinderparadies". Im Laufe der Jahre wurde es immer wieder modernisiert: "Es kamen Fahrzeuge dazu, es wurde natürlich gestrichen, und auch die Malereien wurden verändert. Als das Karussell dann von außen mit Motiven aus der Zeichentrickserie ,Regina Regenbogen‘ verziert worden war, wurde es zu ,Regenbogenland‘ umbenannt", sagt Monja Traber.

Monja Traber ist natürlich auch selbst mit dem Karussell, das sie von ihrem verstorbenen Vater Fredy Traber übernommen hat, aufgewachsen. "Ich komme also schon mein ganzes Leben lang auf den Schützenmarkt." Dementsprechend liegt ihr die Schaustellerei im Blut. "Ich bin mit Leib und Seele Schaustellerin", unterstreicht sie. "Ich bin damit groß geworden und habe mich dann auch dazu entschieden, auf der Reise zu bleiben und die Tradition weiterzuführen."

An ihrem Beruf liebt sie vor allem die Abwechslung und die Vielseitigkeit. "Ich bin sehr gerne mit Menschen zusammen und brauche einfach die Musik sowie das Leben auf dem Festplatz." Besonders viel Freude macht es ihr auch, wenn sie sieht, wie viel Spaß die Kinder beim Fahren haben. "Die lachenden Kinder zu sehen, ist richtig schön!"

Sie gibt jedoch auch offen zu, dass Schausteller ein anstrengendes Leben führen. "Wir haben viele Stunden, kein Wochenende, und wenn eine Weihnachtsfeier oder ein Treffen unter Freunden stattfindet, können wir meistens nicht dabei sein."

Wenn sie auf dem Schützenmarkt ist, beginnt ihr Tag um 6.30 Uhr. "Dann mache ich Buchhaltung. Der Morgen rennt davon, und dann ist es auch schon Zeit, die Fahrgeschäfte zu öffnen." Mit ihrem Lebensgefährten Enrico prüft sie vor der Eröffnung jeden Tag Karussell und Kinderflieger in Sachen Sicherheit, macht eine Probefahrt und dann geht es auch schon ins Kassenhäuschen des "Euro Jets" , wo sie von 12 bis 21 Uhr beschäftigt ist. Parallel dazu sitzt Enrico Wagner an der Kasse des "Regenbogenlands". "Nach 21 Uhr gehe ich dann noch zum Dosenwerfen." Der Arbeitstag endet für Monja Traber meist gegen 22.30 Uhr. Dann geht es in den Wohnwagen. In ihre Wohnung in Karlsruhe kann sie abends natürlich nicht mehr fahren. "Dabei würde ich einschlafen", meint sie augenzwinkernd.

Zum hohen Arbeitspensum kommt hinzu, dass die Schaustellerei in den letzten Jahren immer herausfordernder geworden ist: Der Personalmangel ist ein großes Thema, ebenso die Energiekosten. Und auch das Klima treibt Schaustellern manchmal Sorgenfalten in die Stirn: "Ein einziger Starkregen reicht aus, um die Existenz eines Schaustellers zu zerstören", meint Monja Traber nachdenklich.

Aber sie möchte trotz des großen Arbeitspensums und mancher Sorgen nichts anderes machen. "Das ist mein Leben. Ich kann mir nicht vorstellen, einen ,normalen‘ Beruf zu haben. Wir werden alle Krisen stemmen!"

Die Schaustellerin freut sich jedes Jahr darüber, wenn wieder die Schützenmarktzeit ansteht. "Ich bin gerne hier in Buchen. Die Leute sind nett, man kennt sich einfach, und wir haben ein tolles Verhältnis zur Schützengesellschaft, die sehr entgegenkommend ist."