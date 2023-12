Von Carmen Oesterreich

Schönbrunn und Region. Für reißende Bäche und Straßen-Überschwemmungen haben Sturm und Regen in den vergangenen Tagen und der Nacht zu gestern besonders in Schönbrunn gesorgt. Dort musste die die Freiwillige Feuerwehr gleich drei Mal aktiv werden.

Am Mittwochnachmittag alarmierten Anwohner der Herzstraße und der Eberbacher Straße die Feuerwehr, weil dort zu viel Wasser über die Straßen strömte. "Die ergiebigen Regenfälle hatten dazu geführt, dass das Erdreich das Wasser nicht mehr aufnehmen konnte", teilte Feuerwehrkommandant Nicolai Heiß mit. "Der Bach führte größere Mengen Wasser, das Wasser riss abgebrochene Äste sowie Gräser und anderes Gewächs mit sich.

Dies führte dazu, dass der Einlaufrechen verstopfte. Das Wasser trat aus dem Bachbett und floss somit die Eberbacher Straße und Herzstraße entlang. " Die Feuerwehrmannschaft reinigte deshalb zusammen mit dem Bauhof der Gemeinde Schönbrunn den Rechen, damit das Wasser wieder im Kanal ablaufen konnte.

Auf der Rückfahrt von diesem Einsatz bemerkte die Einsatzmannschaft, dass der Brunnen in der Ortsmitte von Schwanheim ebenfalls überlief und Wasser auf die Straße gelangte. Auch hier reinigte sie kurzerhand die Einlaufschächte, so dass das Wasser wieder in die Kanalisation fließen konnte.

"Gegen 22.45 Uhr vorgestern Abend wurden wir mit dem ,Stichwort Hilfeleistung klein’ alarmiert", so Heiß. Grund waren mehrere dicke Äste auf der K 4105 zwischen Schönbrunn und Schwanheim. Die Freiwillige Feuerwehr kontrollierte fortan regelmäßig die Strecke, konnte nach dem Einsatz aber außer ein paar Zweigen, die beseitigt worden sind, keine Gefahrenstellen mehr entdecken.

Die Freiwillige Feuerwehr musste vor allem im Ortsteil Schwanheim wegen überfluteter Straßen aktiv werden. Foto: FFW Schönbrunn

Auf der L595 zwischen Allemühl und Schönbrunn strömt bereits seit Mittwoch an mehreren Stellen das Wasser vom Waldhang quer über die Straße. An der am stärksten davon betroffenen Stelle warnen deshalb blinkende Baken vor der Gefahr.

Von Einsätzen in Hirschhorn und Eberbach wurde bis Redaktionsschluss nichts bekannt. Jedoch sind der Neckarlauer in der Stauferstadt und die Uferstraße in Hirschhorn "aufgrund akuter Hochwassergefahr" gesperrt. Die Stadtverwaltungen gingen davon aus, dass die dort eingerichteten Parkplätze bereits am Freitag Abend überflutet werden würden. Laut Hochwasservorhersagezentrale wird es auch über die Weihnachtstage weiterhin ergiebig regnen.

Info: Aktuelle Informationen gibt es für Eberbach über das Hochwasser-Informationstelefon unter der Nummer 0671/87333 und die Website der Hochwasservorhersagezentrale www.hvz.lubw.baden-wuerttemberg.de