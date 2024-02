Von Moritz Bayer

Schönbrunn. Es ist ruhig in Schwanheim, fast besinnlich. Fährt man vom Schönbrunner Ortsteil in Richtung Neunkirchen, fällt auch das gelbe Haus nicht sonderlich auf. Es steckt trotzdem voller bewegender Geschichten, denn dort sind einige Flüchtlinge untergebracht, von denen eine ihre Erinnerungen an die Flucht und die grauenhaften Zustände in ihrer Heimat