Allemühl. (alr) Gute Nachricht: Das Wasser in Allemühl muss nicht abgestellt werden, die Rohre sind in Takt. Als die Wiese beim Bolzplatz unter Wasser stand, befürchtete die Stadtverwaltung einen Rohrbruch in der Förderleitung. "Die Städtischen Dienste Eberbach prüften sofort alles", berichtet Bürgermeister Jan Frey. Dann kam die Entwarnung: Einer der beiden Wasserbehälter bei der Wiese war ausgelaufen, der andere übergelaufen. Inzwischen habe sich alles erledigt.

Ort des Geschehens