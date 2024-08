Von Carolin Reinmuth

Schönbrunn. Am zweiten Wochenende im September ist es wieder so weit, die beliebten Haager Backtage feiern ihr dreißigstes Jubiläum mit einem vielfältigen Festprogramm für jedes Alter. Außerdem wird zum Jubiläum ein extra für die Backtage gebrautes Festbier exklusiv an diesem Wochenende ausgeschenkt. Nachdem das Fest 2020 und 2021 pandemiebedingt ausfallen musste, wird nun in diesem Jahr das Jubiläum gefeiert.

Die Einweihung des Backhauses im Ortskern im Jahr 1992 stellte einen wichtigen Schritt in der Geschichte der Gemeinde dar. Der damalige Bürgermeister Roland Schilling übergab das Backhaus symbolisch an Hans-Werner Münz, der zu jener Zeit Kommandant der Feuerwehr Haag war. Die Feuerwehr-Abteilung Haag hatte das Backhaus komplett in Eigenleistung gebaut, was die enge Verbindung zwischen der Gemeinde und ihren ehrenamtlichen Helfern unterstreicht.

Die Haager packten 1992 selbst mit an, damit aus dem ehemaligen Milchhäusel das schmucke Backhaus wurde. Repro: Carolin Reinmuth

Doch wie wurde aus dem ehemaligen "Milchhäusel" das jetzige Backhaus? Hans-Werner Münz erinnert sich: "Einst zogen Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr und dessen Förderverein aus, um sich Inspirationen im Rahmen der bundesweiten Aktion 'Unser Dorf soll schöner werden' zu holen. In der nahen und auch weiteren Umgebung wurden verschiedene Objekte angeschaut und Ideen gesammelt."

Ein kleines schmuckes Backhaus in einer entfernten Gemeinde hatte es den Suchenden besonders angetan und schnell stand fest: "Das brauchen wir auch."

Mit tatkräftiger Unterstützung der Gemeinde wurde in Eigenleistung an der Stelle des in die Jahre gekommenen Milchhäusels das jetzige Backhaus errichtet. Anfänglich noch mit dem Gedanken, ein- bis zweimal im Monat angelieferte Brotrohlinge für die Gemeindemitglieder zu backen, musste dieses mangels Nachfrage wieder einstellen werden.

Geblieben ist aber ein wahres Schmuckstück im Ortskern, ein Wahrzeichen, das zur Stärkung des Gemeinschaftsgefühls beiträgt und um das sich nun jedes Jahr aufs Neue erfolgreich die Festivitäten der Haager Backtage drehen. Es ist ein Beispiel dafür, wie ehrenamtliches Engagement und gemeinschaftliche Ideen zur Schaffung von Traditionen und Einrichtungen führen können, die das kulturelle Erbe einer Region bereichern.

Bereits während der Einweihungsfeier, die gut besucht war, wurden die Weichen für eine lebendige Tradition gestellt. Das Backhaus wurde schnell zum Treffpunkt und zur kulturellen Bereicherung des Ortes. Manfred Brückner, der mehr als 25 Jahre lang als ehrenamtlicher Bäcker im Backhaus tätig war, prägte das Bild des Backhauses in der Gemeinde nachhaltig.

Die ersten Backtage im Jahr 1993 fanden am zweiten Septemberwochenende statt und wurden schnell zu einem festen Bestandteil im Veranstaltungskalender der Gemeinde. Es war ein Ort der Begegnung und des gemeinschaftlichen Miteinanders, der nicht nur für die lokale Bevölkerung von Bedeutung war, sondern auch für die Traditionen und Bräuche, die mit dem Brotbacken verbunden sind.

Manfred Brückner schob viele Jahre lang das leckere Brot in den Ofen. Repro: Carolin Reinmuth

Dieses Backhaus bot den Bewohnern die Möglichkeit, frisches Brot zu backen und alte Rezepte zu bewahren. Es ist beeindruckend zu erfahren, dass die Brote mit nur wenigen, simplen Zutaten (Mehl, Salz, Hefe, Sauerteig) und der traditionellen Herstellung durch die Bäckermeister entstehen, die auch die Leidenschaft und das handwerkliche Können mitbringen.

Die Tatsache, dass die Nachfrage anfangs nicht ausreichte, um die regelmäßige Lieferung von Brotrohlingen aufrechtzuerhalten, zeigt die Herausforderungen, die mit solchen Initiativen verbunden sind.

Zugleich diente das Backhaus auch als Veranstaltungsort für verschiedene Feste und Feiern. Zunächst beteiligten sich bis zu sieben Haager Vereine an dem Fest rund um die Backtage, welches die Gemeinschaft und die lokale Kultur feiern. Heute sind noch drei Vereine aktiv, was zeigt, dass der Geist der Tradition weiterhin lebt, auch wenn die Zahl der Beteiligten geringer ist.

Eine besondere Attraktion des Festes ist das über die Ortsgrenze hinaus bekannte Haager Kuhroulette, das seit 1993 stattfindet. Der Einzug der Kuh, die Teil dieses Events ist, zieht jedes Jahr die Aufmerksamkeit der Besucher auf sich und bereichert die festliche Atmosphäre.

Die Sportfreunde Turbo Haag und der Kultur- und Erlebnisverein Haag werden die Gäste mit Speisen nach "Omas Rezepten" verwöhnen.

Die 30. Haager Backtage bieten eine Vielzahl von Aktivitäten und Unterhaltung für die ganze Familie. Hier ist das Programm zum großen Jubiläum der Haager Backtage auf einen Blick:

Samstag, 7. September

> 15 Uhr: Flohmarkt

> 16.30 Uhr: Festbeginn mit Fassbieranstich und dem Musikverein SFZ Meckesheim sowie den Zumba Kids des SV Moosbrunn

> 20 Uhr: Party-Band "MoGigs" mit Barbetrieb

> 22.30 Uhr: Jubiläumsfeuerwerk

Sonntag, 8. September 2024

> 10.30 Uhr: Frühschoppen mit der Feuerwehrkapelle Waldkatzenbach und zugleich der Bauern- und Hobbymarkt

> 14 Uhr: Unterhaltung mit dem Musikverein Waldwimmersbach

> 16.30 Uhr: Odenwälder Kuhroulette mit Landwirt Siegfried Hess